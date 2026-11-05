Trabzonspor Freiburg maçı CANLI İZLE şifresiz, ücretsiz

TRABZONSPOR, AVRUPA KUPALARINDA 160. MAÇINA ÇIKACAK

SALAH ATARSA AVRUPA'DA 3'TE 3 YAPACAK

Almanya'nın Freiburg takımını konuk edecek Trabzonspor'un gol güvencelerinden biri, Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah olacak.Süper Lig'de ilk 10 haftaya 8 gol sığdıran, UEFA Konferans Ligi'nde ise ilk 2 maçta birer gol kaydeden Salah, Trabzonspor formasıyla 14 karşılaşmada toplam 10 gole imza atarak takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.Muhammed Salah, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçı ile sahalarında 2-0 kazandıkları Hearts karşılaşmasında birer kez rakip fileleri havalandırdı.Bordo-mavili futbolcu, Freiburg karşısında da ağları sarsması halinde UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 maçta gol atma başarısı göstermiş olacak.Muhammed Salah, bu sezon resmi karşılaşmalardaki 10 golünün 8'ini Papara Park'ta kaydetti.Mısırlı oyuncu, Galatasaray maçında 3, Başakşehir karşılaşmasında 2, Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile UEFA Konferans Ligi'ndeki Hearts müsabakalarında ise birer kez ağları sarstı.Salah, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ve Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler maçlarındaki birer golünü deplasmanlarda attı.Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giyen Salah, 14 resmi karşılaşmada 1104 dakika sahada kaldı.Muhammed Salah, bu süre içerisinde sadece 2 hafta üst üste suskun kaldı. Salah, ligin son 2 haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 ve sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yendiği maçlarda gol kaydedemedi.