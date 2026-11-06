Beşiktaş, Avrupa'da son 2 maçta 5 puan kaybetti!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'daki son 2 karşılaşmasında yalnızca 1 puan topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Organizasyona üst üste 2 galibiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada galibiyet elde edemedi.
AVRUPA'YA 2'DE 2 İLE BAŞLADI!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.
İkinci haftada Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, ilk 2 maçını kazanarak 6 puana ulaştı.
SON 2 MAÇTA 1 PUAN!
Üçüncü hafta karşılaşmasında İstanbul'da Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, organizasyondaki ilk puan kaybını yaşadı.
Dördüncü haftada İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş, son 2 Avrupa Ligi maçında 5 puan kaybederken 4. haftayı 7 puanla tamamladı.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ SONUÇLARI
Beşiktaş 4-1 Marsilya
Hoffenheim 2-3 Beşiktaş
Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
Celtic 3-2 Beşiktaş
4 maç: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet — 7 puan.
AVRUPA'YA 2'DE 2 İLE BAŞLADI!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.
İkinci haftada Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, ilk 2 maçını kazanarak 6 puana ulaştı.
SON 2 MAÇTA 1 PUAN!
Üçüncü hafta karşılaşmasında İstanbul'da Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, organizasyondaki ilk puan kaybını yaşadı.
Dördüncü haftada İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Beşiktaş, son 2 Avrupa Ligi maçında 5 puan kaybederken 4. haftayı 7 puanla tamamladı.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ SONUÇLARI
Beşiktaş 4-1 Marsilya
Hoffenheim 2-3 Beşiktaş
Beşiktaş 2-2 Crystal Palace
Celtic 3-2 Beşiktaş
4 maç: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet — 7 puan.
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