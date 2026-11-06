Dün
BİTTİ
Celtic
3
Beşiktaş
2
Dün
BİTTİ
Trabzonspor
0
Freiburg
1
Dün
BİTTİ
Anderlecht
2
RB Salzburg
0
Dün
BİTTİ
AC Milan
0
Ferencvaros
2
Dün
BİTTİ
Real Sociedad
1
Lyon
1
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Bournemouth
3
Dün
BİTTİ
C.Palace
1
Hoffenheim
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Union St.Gilloise
2
Dün
BİTTİ
Sunderland
0
Dinamo Zagreb
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
Benfica
3
Lech Poznan
1
Dün
BİTTİ
Leverkusen
0
Marsilya
1
Dün
BİTTİ
Atalanta
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
FC Midtjylland
1
Ajax
6
Dün
BİTTİ
AS Monaco
2
FC Nordsjaelland
0
Dün
BİTTİ
Getafe
0
Brighton
1

Beşiktaş, Avrupa'da son 2 maçta 5 puan kaybetti!

UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, son 2 karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Siyah-beyazlılar, Crystal Palace beraberliği ve Celtic mağlubiyetinin ardından 4. haftayı 7 puanla tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 01:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Avrupa'da son 2 maçta 5 puan kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'daki son 2 karşılaşmasında yalnızca 1 puan topladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Organizasyona üst üste 2 galibiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada galibiyet elde edemedi.

AVRUPA'YA 2'DE 2 İLE BAŞLADI!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

İkinci haftada Almanya temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlılar, ilk 2 maçını kazanarak 6 puana ulaştı.

SON 2 MAÇTA 1 PUAN!

Üçüncü hafta karşılaşmasında İstanbul'da Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, organizasyondaki ilk puan kaybını yaşadı.

Dördüncü haftada İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk olan siyah-beyazlılar, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, son 2 Avrupa Ligi maçında 5 puan kaybederken 4. haftayı 7 puanla tamamladı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ SONUÇLARI

Beşiktaş 4-1 Marsilya

Hoffenheim 2-3 Beşiktaş

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace

Celtic 3-2 Beşiktaş

4 maç: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet — 7 puan.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.