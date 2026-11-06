Rafa Silva attı Benfica, Lech Poznan'ı yıktı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Benfica ile Lech Poznan karşı karşıya geldi. Estádio da Luz'da oynanan mücadelede Portekiz temsilcisi, rakibini 3-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BENFICA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Benfica, 6. dakikada Rafa Silva'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına üstün girdi.
PRESTIANNI FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Benfica, 67. dakikada Gianluca Prestianni'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Lech Poznan, 72. dakikada Leo Bengtsson'un kaydettiği golle umutlandı. Ev sahibi ekip 90.dakikada Georgiy Sudakov ile tekrardan ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Benfica, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
BENFICA 4'TE 4 YAPTI
Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini alan Benfica, 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Lech Poznan ise 1 puanda kaldı ve 36. sırada yer aldı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Benfica, 6. dakikada Rafa Silva'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekip soyunma odasına üstün girdi.
PRESTIANNI FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Benfica, 67. dakikada Gianluca Prestianni'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Lech Poznan, 72. dakikada Leo Bengtsson'un kaydettiği golle umutlandı. Ev sahibi ekip 90.dakikada Georgiy Sudakov ile tekrardan ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Benfica, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
BENFICA 4'TE 4 YAPTI
Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini alan Benfica, 12 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Lech Poznan ise 1 puanda kaldı ve 36. sırada yer aldı.
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