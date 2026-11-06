Brighton, Getafe'yi tek golle geçti!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Getafe ile Brighton karşı karşıya geldi.
Estadio Coliseum'da oynanan mücadelede İngiliz temsilcisi, rakibini 1-0 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
BRIGHTON'A GALİBİYETİ YALCOUYE GETİRDİ
İkinci yarıda iki takım da gol ararken Brighton, 64. dakikada Malick Yalcouye'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Getafe, beraberlik için baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. Ev sahibi ekipte milli futbolcumuz Enes Ünal, 71. dakikada oyuna dahil oldu.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Brighton sahadan 1-0 galip ayrıldı.
BRIGHTON 7 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Brighton, Konferans Ligi'nde 3 maç sonunda 7 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı. Getafe ise 1 puanda kaldı ve 31. sıraya geriledi.
Estadio Coliseum'da oynanan mücadelede İngiliz temsilcisi, rakibini 1-0 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
BRIGHTON'A GALİBİYETİ YALCOUYE GETİRDİ
İkinci yarıda iki takım da gol ararken Brighton, 64. dakikada Malick Yalcouye'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Getafe, beraberlik için baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. Ev sahibi ekipte milli futbolcumuz Enes Ünal, 71. dakikada oyuna dahil oldu.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Brighton sahadan 1-0 galip ayrıldı.
BRIGHTON 7 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Brighton, Konferans Ligi'nde 3 maç sonunda 7 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı. Getafe ise 1 puanda kaldı ve 31. sıraya geriledi.
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