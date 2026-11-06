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Brighton, Getafe'yi tek golle geçti!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Getafe'ye konuk olan Brighton, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 00:53 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 00:56
Fotoğraf: Imago
Brighton, Getafe'yi tek golle geçti!
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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Getafe ile Brighton karşı karşıya geldi.

Estadio Coliseum'da oynanan mücadelede İngiliz temsilcisi, rakibini 1-0 mağlup ederek deplasmandan 3 puanla döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

BRIGHTON'A GALİBİYETİ YALCOUYE GETİRDİ

İkinci yarıda iki takım da gol ararken Brighton, 64. dakikada Malick Yalcouye'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Getafe, beraberlik için baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. Ev sahibi ekipte milli futbolcumuz Enes Ünal, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Brighton sahadan 1-0 galip ayrıldı.

BRIGHTON 7 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Brighton, Konferans Ligi'nde 3 maç sonunda 7 puana yükseldi ve 5. sırada yer aldı. Getafe ise 1 puanda kaldı ve 31. sıraya geriledi.



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