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Braxton Key: "Ribaundlarda gayet iyiydik"

Fenerbahçe Tarfin'in Baskonia'yı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Braxton Key, galibiyette ribaund ve top paylaşımının önemine dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 23:55
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Braxton Key: 'Ribaundlarda gayet iyiydik'
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Braxton Key, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "GEÇEN HAFTAYA GÖRE ÇOK DAHA İYİYDİK"

Galibiyette hücum ribaundlarının ve takım oyunundaki paylaşımın etkili olduğunu belirten Key, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda hücum ribaundlarında çok iyiydik, bunun üstünde durmamız gerektiğini biliyorduk.

Bu hafta yaptığımız idmanlarda özellikle ribaundların ve topu paylaşmanın üstünde durduk. Bugün ribaundlarda ve top paylaşımında gayet iyiydik.

Böyle olunca geçen haftaya göre çok daha iyi bir performans ortaya koyduk."



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