UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Crystal Palace, sahasında Hoffenheim'ı ağırladı. Selhurst Park'taki maç 1-1 tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hoffenheim, 7. dakikada Alexander Prass ile 1-0 öne geçti. Crystal Palace'ın golünü 90. dakikada Daichi Kamada attı.
Crystal Palace, Adam Wharton'un 77. dakikada kırmızı kart görmesi sonrası maçı 10 kişi tamamladı.
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Crystal Palace 5, Hoffenheim 4 puana yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Crystal Palace, Real Sociedad'ı ağırlayacak. Hoffenheim, evinde Sturm Graz'a karşı puan mücadelesi verecek.
Crystal Palace, Adam Wharton'un 77. dakikada kırmızı kart görmesi sonrası maçı 10 kişi tamamladı.
Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Crystal Palace 5, Hoffenheim 4 puana yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Crystal Palace, Real Sociedad'ı ağırlayacak. Hoffenheim, evinde Sturm Graz'a karşı puan mücadelesi verecek.
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