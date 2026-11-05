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Wagner Pina: "İki taraf da kazanabilirdi"

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da Wagner Pina, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 23:07
Fotoğraf: AA
Wagner Pina: 'İki taraf da kazanabilirdi'
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında Alman temsilcisi Freiburg'u konuk etti. Bordo-mavililer, mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un oyuncusu Wagner Pina, maçın değerlendirmesini yaptı.

"İKİ TARAF DA KAZANABİLİRDİ"

Mücadelenin zor geçeceğini bildiklerini belirten Pina, ilk 15 dakikanın ardından oyunun kontrolünü ele aldıklarını ifade etti.

Pina, "İyi bir maç oldu. İki taraf da kazanabilirdi. Zor olacağını biliyorduk. İlk 15 dakika hariç maçın hâkimiydik. Golü bulabilsek farklı olabilirdi ama maalesef kaybettik.

Biraz şans faktörü... Şans yanımızda değildi. Önümüzde önemli bir maç var. Artık tüm odağımız o maçı kazanmak üzerine olacak." ifadelerini kullandı.



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