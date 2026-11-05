UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Trabzonspor, Alman ekibi Freiburg'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Papara Park'ta oynanan mücadelede bordo-mavili ekip 1-0 mağlup oldu.
Alman temsilcisine galibiyeti getiren golü 14. dakikada Lukas Kübler kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un teknik direktör Thomas Reis yönetiminde tüm kulvarlarda yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bordo-mavililer, Reis yönetiminde çıktığı önceki tüm karşılaşmaları kazanmıştı.
Bu mağlubiyetin ardından Trabzonspor 6 puanda kalırken Freiburg da puanını 6'ya yükseltti.
TAKIMLARIN SONRAKİ MAÇLARI
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, Avrupa'da ise 26 Kasım'da deplasmanda CSKA Sofya'ya konuk olacak.
Freiburg, Bundesliga'nın 9. haftasında 8 Kasım'da sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Alman ekibi, Konferans Ligi'nin 4. haftasında ise 26 Kasım'da Twente ile karşılaşacak.
FREIBURG 14. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 14. dakikasında Freiburg öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Grifo ortasını yaptı. Ceza sahasında Matanovic'in kafa vuruşunda kaleci Onana topu çıkardı. Dönen topu kale sahasının sağ çaprazında önünde bulan Lukas Kübler, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Mücadelenin 40. dakikasında Trabzonspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saviolo'nun ortasında ceza sahasında topu göğsüyle kontrol eden Salah, sol ayağıyla sert vurdu ancak top üstten az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Trabzonspor, Onuachu'nun yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Hakem ilk etapta oyunu devam ettirirken VAR incelemesinin ardından pozisyonu yeniden değerlendirdi. Yapılan inceleme sonrasında penaltı kararı çıkmadı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Muçi ortasını yaptı. Onuachu'nun kafa vuruşuyla indirdiği topa kale sahasının sol çaprazında Salah dokundu. Ancak kaleci Backhaus, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
Freiburg karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 160. maçını oynayan Trabzonspor, bu organizasyonlarda 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 63 mağlubiyete ulaştı. Bordo-mavililer, Avrupa'da toplam 200 gol atarken kalesinde 217 gol gördü.
KONFERANS LİGİ'NDE 11. MAÇ
UEFA Konferans Ligi'nde 11. kez sahne alan Trabzonspor, bu organizasyondaki galibiyet sayısını 3'te bıraktı. Bordo-mavililer, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.
ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 6. MAĞLUBİYET
Freiburg karşısında sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, Alman takımlarıyla oynadığı maçlardaki 6. mağlubiyetini aldı. Bordo-mavililerin bu rakiplere karşı 1 galibiyet ve 2 beraberliği bulunuyor.
SALAH'IN SERİSİ SONA ERDİ
UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ve Hearts karşılaşmalarında birer gol kaydeden Muhammed Salah, Freiburg karşısında ağları havalandıramadı. Mısırlı yıldız, böylece organizasyondaki ilk üç maçında gol atma fırsatını değerlendiremedi.
Salah, Freiburg karşısında 40. dakikada yakaladığı önemli fırsatta da topu üstten auta gönderdi.
THOMAS REIS'TAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sol bekte kart cezalısı Cabral'ın yokluğunda Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürerken, yedek soyundurduğu Savic'in yerine Cenk Özkacar'ı, Melih Kabasakal'ın yerine de Mendy'yi sahaya sürdü.
Savic ve Ozan Tufan'ın ilk 11'de olmaması nedeniyle Muhammed Salah, sahaya kaptan olarak çıktı.
Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Dju, Aral Şimşir, Batagov, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları, Cabral da kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca, oynama izinleri olmayan Malinovskyi, Okay Yokuşlu, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu da kadroda yer almadı.
Eksik oyuncuların yokluğunda altyapıdan kaleciler Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak'ın yanı sıra, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ile Oğuzhan Ertem kadroda yer aldı.
TARAFTAR, STADI DOLDURDU
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.
Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Alman taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.
Karşılaşma öncesi İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta rakip kaleciyle çarpıştığı pozisyonda hayatını kaybeden Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Eggestein'in ceza yayı gerisinden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
14. dakikada Grifo'nun sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Matanovic'in kafa vuruşunda, topu kaleci Onana, sağ tarafına doğru yatarak çeldi. Ancak altıpas içinde Kübler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
21. dakikada Matanovic'in ceza alanı içinden şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Onana yatarak kontrol etti.
26. dakikada Salah'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top kornere çıktı.
29. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunda, yerden de seken top direğin yanından auta gitti.
39. dakikada Kübler'in kullandığı serbest atışta, kaleci Onana sol tarafına yatarak topa sahip oldu.
41. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Salah'ın sert şutunda, top üstten auta gitti.
43. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Eggestein'in pasında ceza alanı sol çaprazında Grifo'nun şutunda, top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...
Alman temsilcisine galibiyeti getiren golü 14. dakikada Lukas Kübler kaydetti.
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Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un teknik direktör Thomas Reis yönetiminde tüm kulvarlarda yakaladığı 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bordo-mavililer, Reis yönetiminde çıktığı önceki tüm karşılaşmaları kazanmıştı.
Bu mağlubiyetin ardından Trabzonspor 6 puanda kalırken Freiburg da puanını 6'ya yükseltti.
TAKIMLARIN SONRAKİ MAÇLARI
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, Avrupa'da ise 26 Kasım'da deplasmanda CSKA Sofya'ya konuk olacak.
Freiburg, Bundesliga'nın 9. haftasında 8 Kasım'da sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Alman ekibi, Konferans Ligi'nin 4. haftasında ise 26 Kasım'da Twente ile karşılaşacak.
FREIBURG 14. DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 14. dakikasında Freiburg öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Grifo ortasını yaptı. Ceza sahasında Matanovic'in kafa vuruşunda kaleci Onana topu çıkardı. Dönen topu kale sahasının sağ çaprazında önünde bulan Lukas Kübler, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
SALAH'TAN BERABERLİK FIRSATI
Freiburg'un golü https://t.co/kAt41vLBNL
— Sporx (@sporx) November 5, 2026
Mücadelenin 40. dakikasında Trabzonspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Saviolo'nun ortasında ceza sahasında topu göğsüyle kontrol eden Salah, sol ayağıyla sert vurdu ancak top üstten az farkla auta çıktı.
TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ, VAR'DAN ONAY ÇIKMADI
Salah'ın vuruşu az farkla dışarıda! https://t.co/RYvqCGyHmr
— Sporx (@sporx) November 5, 2026
Karşılaşmanın 56. dakikasında Trabzonspor, Onuachu'nun yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Hakem ilk etapta oyunu devam ettirirken VAR incelemesinin ardından pozisyonu yeniden değerlendirdi. Yapılan inceleme sonrasında penaltı kararı çıkmadı.
BACKHAUS, SALAH'IN GOLÜNE İZİN VERMEDİ
Trabzonspor'un penaltı beklediği an https://t.co/2GP5BuVFTs
— Sporx (@sporx) November 5, 2026
Karşılaşmanın 61. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Muçi ortasını yaptı. Onuachu'nun kafa vuruşuyla indirdiği topa kale sahasının sol çaprazında Salah dokundu. Ancak kaleci Backhaus, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
TRABZONSPOR AVRUPA'DA 160. MAÇINA ÇIKTI
Trabzonspor, Salah'la gole çok yaklaştı! https://t.co/Jzm6lZFPRK
— Sporx (@sporx) November 5, 2026
Freiburg karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 160. maçını oynayan Trabzonspor, bu organizasyonlarda 58 galibiyet, 39 beraberlik ve 63 mağlubiyete ulaştı. Bordo-mavililer, Avrupa'da toplam 200 gol atarken kalesinde 217 gol gördü.
KONFERANS LİGİ'NDE 11. MAÇ
UEFA Konferans Ligi'nde 11. kez sahne alan Trabzonspor, bu organizasyondaki galibiyet sayısını 3'te bıraktı. Bordo-mavililer, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken rakip fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde 15 gol gördü.
ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 6. MAĞLUBİYET
Freiburg karşısında sahadan puansız ayrılan Trabzonspor, Alman takımlarıyla oynadığı maçlardaki 6. mağlubiyetini aldı. Bordo-mavililerin bu rakiplere karşı 1 galibiyet ve 2 beraberliği bulunuyor.
SALAH'IN SERİSİ SONA ERDİ
UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ve Hearts karşılaşmalarında birer gol kaydeden Muhammed Salah, Freiburg karşısında ağları havalandıramadı. Mısırlı yıldız, böylece organizasyondaki ilk üç maçında gol atma fırsatını değerlendiremedi.
Salah, Freiburg karşısında 40. dakikada yakaladığı önemli fırsatta da topu üstten auta gönderdi.
THOMAS REIS'TAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sol bekte kart cezalısı Cabral'ın yokluğunda Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürerken, yedek soyundurduğu Savic'in yerine Cenk Özkacar'ı, Melih Kabasakal'ın yerine de Mendy'yi sahaya sürdü.
Savic ve Ozan Tufan'ın ilk 11'de olmaması nedeniyle Muhammed Salah, sahaya kaptan olarak çıktı.
Trabzonspor'da UEFA listesine bildirilen isimlerden Dju, Aral Şimşir, Batagov, Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları, Cabral da kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Ayrıca, oynama izinleri olmayan Malinovskyi, Okay Yokuşlu, Metehan Mimaroğlu, Umut Nayir ve Ali Habeşoğlu da kadroda yer almadı.
Eksik oyuncuların yokluğunda altyapıdan kaleciler Ahmet Doğan Yıldırım ve Erol Can Çolak'ın yanı sıra, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ile Oğuzhan Ertem kadroda yer aldı.
TARAFTAR, STADI DOLDURDU
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.
Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada Alman taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümün bir kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.
Karşılaşma öncesi İspanya 2. Futbol Ligi'nde Andorra ile yapılan maçta rakip kaleciyle çarpıştığı pozisyonda hayatını kaybeden Tenerife'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel Alameda için saygı duruşunda bulunuldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Eggestein'in ceza yayı gerisinden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
14. dakikada Grifo'nun sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Matanovic'in kafa vuruşunda, topu kaleci Onana, sağ tarafına doğru yatarak çeldi. Ancak altıpas içinde Kübler, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
21. dakikada Matanovic'in ceza alanı içinden şutunda, savunmaya çarpan topu kaleci Onana yatarak kontrol etti.
26. dakikada Salah'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, baraja çarpan top kornere çıktı.
29. dakikada Muçi'nin ceza alanı dışı sağ çaprazından sert şutunda, yerden de seken top direğin yanından auta gitti.
39. dakikada Kübler'in kullandığı serbest atışta, kaleci Onana sol tarafına yatarak topa sahip oldu.
41. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde topu kontrol eden Salah'ın sert şutunda, top üstten auta gitti.
43. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Eggestein'in pasında ceza alanı sol çaprazında Grifo'nun şutunda, top yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...