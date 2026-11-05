CANLI
73'
Celtic
1
Beşiktaş
1
Dün
BİTTİ
Trabzonspor
0
Freiburg
1
Dün
BİTTİ
Anderlecht
2
RB Salzburg
0
Dün
BİTTİ
AC Milan
0
Ferencvaros
2
Dün
BİTTİ
Real Sociedad
1
Lyon
1
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Bournemouth
3
Dün
BİTTİ
C.Palace
1
Hoffenheim
1
CANLI
72'
Celta Vigo
1
Union St.Gilloise
2
CANLI
69'
Sunderland
0
Dinamo Zagreb
2
CANLI
71'
Alkmaar
0
Juventus
2
CANLI
71'
Benfica
2
Lech Poznan
0
CANLI
72'
Leverkusen
0
Marsilya
0
Dün
BİTTİ
Atalanta
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
FC Midtjylland
1
Ajax
6
CANLI
74'
AS Monaco
1
FC Nordsjaelland
0
CANLI
72'
Getafe
0
Brighton
1

Sarunas Jasikevicius'tan Liverpool galibiyeti için açıklama

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague'de Baskonia karşısında aldıkları galibiyeti değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 23:24 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 23:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sarunas Jasikevicius'tan Liverpool galibiyeti için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeagu'de Baskonia karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jasikevicius, "Gayet iyiydik. Maçın büyük bölümünde yapmak istediklerimizi yapabildik. Hızlı oynadık, topu iyi paylaştık ve şutlar bulduk. İkinci yarı herkesin süre almasını istedik, bu yüzden ritmimiz biraz düştü. Ancak genele baktığımızda bugünkü oyunumuzdan çok mutlu olmalıyız." dedi.

Sarı-lacivertli başantrenör, Dwight Powell'ın performansına dair, "İyiydi, hatta çok iyiydi. Kariyeri boyunca ne yaptıysa tam olarak onu yaptı. Oyun motoru inanılmaz, onun sayesinde birçok ikinci şans sayısı bulduk. Pota altında fizikselliğiyle ribaundlara katkı yaptı. Göreceğiz, tabii ki ona biraz zaman tanımamız lazım. Henüz takımla sadece iki idmana çıkabildi, dolayısıyla sabırlı olmalıyız." sözlerini sarf etti.

EuroLeague'deki Baskonia galibiyetiyle birlikte futbol takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetini değerlendiren Sarunas Jasikevicius, "Fenerbahçe için harika bir son 24 saat. 24 saat içinde iki Avrupa galibiyeti. Umarım futbolda böyle devam ederiz. Umarım sezon boyunca bu tarz maçları Kadıköy'de daha çok izleyebiliriz." diye konuştu.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.