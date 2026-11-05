Sarunas Jasikevicius'tan Liverpool galibiyeti için açıklama

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeagu'de Baskonia karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jasikevicius, "Gayet iyiydik. Maçın büyük bölümünde yapmak istediklerimizi yapabildik. Hızlı oynadık, topu iyi paylaştık ve şutlar bulduk. İkinci yarı herkesin süre almasını istedik, bu yüzden ritmimiz biraz düştü. Ancak genele baktığımızda bugünkü oyunumuzdan çok mutlu olmalıyız." dedi.
Sarı-lacivertli başantrenör, Dwight Powell'ın performansına dair, "İyiydi, hatta çok iyiydi. Kariyeri boyunca ne yaptıysa tam olarak onu yaptı. Oyun motoru inanılmaz, onun sayesinde birçok ikinci şans sayısı bulduk. Pota altında fizikselliğiyle ribaundlara katkı yaptı. Göreceğiz, tabii ki ona biraz zaman tanımamız lazım. Henüz takımla sadece iki idmana çıkabildi, dolayısıyla sabırlı olmalıyız." sözlerini sarf etti.
EuroLeague'deki Baskonia galibiyetiyle birlikte futbol takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetini değerlendiren Sarunas Jasikevicius, "Fenerbahçe için harika bir son 24 saat. 24 saat içinde iki Avrupa galibiyeti. Umarım futbolda böyle devam ederiz. Umarım sezon boyunca bu tarz maçları Kadıköy'de daha çok izleyebiliriz." diye konuştu.
Sarı-lacivertli başantrenör, Dwight Powell'ın performansına dair, "İyiydi, hatta çok iyiydi. Kariyeri boyunca ne yaptıysa tam olarak onu yaptı. Oyun motoru inanılmaz, onun sayesinde birçok ikinci şans sayısı bulduk. Pota altında fizikselliğiyle ribaundlara katkı yaptı. Göreceğiz, tabii ki ona biraz zaman tanımamız lazım. Henüz takımla sadece iki idmana çıkabildi, dolayısıyla sabırlı olmalıyız." sözlerini sarf etti.
EuroLeague'deki Baskonia galibiyetiyle birlikte futbol takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetini değerlendiren Sarunas Jasikevicius, "Fenerbahçe için harika bir son 24 saat. 24 saat içinde iki Avrupa galibiyeti. Umarım futbolda böyle devam ederiz. Umarım sezon boyunca bu tarz maçları Kadıköy'de daha çok izleyebiliriz." diye konuştu.
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