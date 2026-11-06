Junior Olaitan: 'Maçı domine eden bizdik'

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekibin futbolcusu Junior Olaitan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda mağlubiyeti değerlendirdi.
"RİTMİMİZİ KAYBETTİK!"
Maça iyi başladıklarını ancak ilerleyen dakikalarda oyun ritimlerini kaybettiklerini belirten Olaitan, şu ifadeleri kullandı:
"Kaybettik. İyi de başlamıştık Avrupa Ligi'ne. Golden sonra ağır oynamaya başladık, ritmimizi kaybettik. Rakibimiz de bunu avantaja çevirdi ve fırsatları değerlendirdi."
"DAHA İYİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ!"
Takım olarak çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Olaitan, "Bu maça kadar iyi gidiyorduk, çalışmaya devam etmeliyiz. Gerekli her şeyi yapıp daha iyi olmaya çalışacağız." dedi.
"MAÇI DOMİNE EDEN BİZDİK!"
Karşılaşmada yapılan pas hatalarına dikkat çeken Junior Olaitan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kötü bir mağlubiyet oldu. Pas hataları yapıp topu rakibimize verene kadar maçı domine eden bizdik. Üzgünüz, maçı kaybettik."
"RİTMİMİZİ KAYBETTİK!"
Maça iyi başladıklarını ancak ilerleyen dakikalarda oyun ritimlerini kaybettiklerini belirten Olaitan, şu ifadeleri kullandı:
"Kaybettik. İyi de başlamıştık Avrupa Ligi'ne. Golden sonra ağır oynamaya başladık, ritmimizi kaybettik. Rakibimiz de bunu avantaja çevirdi ve fırsatları değerlendirdi."
"DAHA İYİ OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ!"
Takım olarak çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Olaitan, "Bu maça kadar iyi gidiyorduk, çalışmaya devam etmeliyiz. Gerekli her şeyi yapıp daha iyi olmaya çalışacağız." dedi.
"MAÇI DOMİNE EDEN BİZDİK!"
Karşılaşmada yapılan pas hatalarına dikkat çeken Junior Olaitan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kötü bir mağlubiyet oldu. Pas hataları yapıp topu rakibimize verene kadar maçı domine eden bizdik. Üzgünüz, maçı kaybettik."
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