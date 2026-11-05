Fenerbahçe Tarfin'den EuroLeague'de farklı galibiyet!

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk etti.
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini 84-65 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA 20 SAYILIK FARK
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 33-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 52-32'lik skorla girdi.
FENERBAHÇE TARFİN'DEN 7. GALİBİYET
Üçüncü çeyreği 63-41 önde geçen Fenerbahçe Tarfin, son periyotta da farkı korudu ve parkeden 84-65'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 10. haftada 7. galibiyetini aldı.
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini 84-65 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA 20 SAYILIK FARK
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 33-18 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdürdü. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 52-32'lik skorla girdi.
FENERBAHÇE TARFİN'DEN 7. GALİBİYET
Üçüncü çeyreği 63-41 önde geçen Fenerbahçe Tarfin, son periyotta da farkı korudu ve parkeden 84-65'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, EuroLeague'de 10. haftada 7. galibiyetini aldı.
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