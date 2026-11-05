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Dwight Powell: "Öğrenmem gereken çok şey varmış"

EuroLeague'in 10. haftasında Fenerbahçe Tarfin'in sahasında Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup ettiği maçta ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen Dwight Powell, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 23:46 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 23:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Dwight Powell: 'Öğrenmem gereken çok şey varmış'
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 10. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Kosner Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli takımda ilk maçına çıkan yeni transfer Dwight Powell, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe TV'ye konuştu.

"ÖĞRENMEM GEREKEN ÇOK ŞEY VARMIŞ"

Fenerbahçe'deki yeni düzenine alışmaya çalıştığını belirten Powell, "Şunu söyleyebilirim, öğrenmem gereken çok şey varmış (gülüyor). Alışmam gereken çok şey var. Harika ama çok detaylı bir sistemimiz var. Dolayısıyla hâlâ alışmam gereken çok fazla nokta var. Ancak burada olduğum için çok heyecanlıyım. Tabii ki kazanarak başlamak harika." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZ İNANILMAZ"

Sarı-lacivertli taraftarların desteğinden etkilendiğini dile getiren ABD'li basketbolcu, "İç sahadaki ilk maçıma çıktım, taraftarımız inanılmaz. Bana gelmeden önce taraftar desteğinin çok yoğun olduğunu söylemişlerdi. Yine de tahmin ettiğimden bile çok daha iyiydi. Dolayısıyla bu atmosferde oynamak ve kazanmak çok heyecan verici." dedi.



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