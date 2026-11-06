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Olaitan'dan Avrupa'da yüksek katkı!

Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki her maçta takımına skor katkısı verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 00:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Olaitan'dan Avrupa'da yüksek katkı!
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Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan, Avrupa'da yüksek performasına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Olaitan, Celtic ile oynanan maçta da fileleri havalandırmayı başardı.

Junior Olaitan, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında Marsilya (2) ve Hoffenheim maçlarında asist yapmış ve Crystal Palace karşısında gol atmıştı.



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