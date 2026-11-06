Olaitan'dan Avrupa'da yüksek katkı!

Beşiktaş forması giyen Junior Olaitan, Avrupa'da yüksek performasına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Olaitan, Celtic ile oynanan maçta da fileleri havalandırmayı başardı.
Junior Olaitan, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında Marsilya (2) ve Hoffenheim maçlarında asist yapmış ve Crystal Palace karşısında gol atmıştı.
Junior Olaitan, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında Marsilya (2) ve Hoffenheim maçlarında asist yapmış ve Crystal Palace karşısında gol atmıştı.
💫Junior Olaitan, Celtic deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçirdi. https://t.co/GVfX9D2Jw7
— Sporx (@sporx) November 5, 2026
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