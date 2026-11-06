Monaco'dan Konferans Ligi'nde 3'te 3!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Monaco ile Nordsjaelland karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stade Louis-II'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco, 2-0'lık skorla kazandı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada Mathys Detourbet kaydetti. Mücadelenin skorunu ise 90+1. dakikada Matthis Abline belirledi.
Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde üçte üç yapan Monaco, puanını 9'a yükseltti. Nordsjaelland ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 2 puanda kaldı.
İKİ TAKIMIN SONRAKİ MAÇLARI
Monaco, Konferans Ligi'nin 4. haftasında 26 Kasım'da deplasmanda Hearts ile karşılaşacak. Nordsjaelland ise aynı tarihte sahasında Panathinaikos'u konuk edecek
Monaco'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada Mathys Detourbet kaydetti. Mücadelenin skorunu ise 90+1. dakikada Matthis Abline belirledi.
Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde üçte üç yapan Monaco, puanını 9'a yükseltti. Nordsjaelland ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 2 puanda kaldı.
İKİ TAKIMIN SONRAKİ MAÇLARI
Monaco, Konferans Ligi'nin 4. haftasında 26 Kasım'da deplasmanda Hearts ile karşılaşacak. Nordsjaelland ise aynı tarihte sahasında Panathinaikos'u konuk edecek
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü