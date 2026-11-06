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Monaco'dan Konferans Ligi'nde 3'te 3!

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Nordsjaelland'ı sahasında 2-0 mağlup eden Monaco, organizasyonda üçte üç yaparak 9 puana yükseldi. Fransız ekibi, yoluna kayıpsız devam etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 01:08 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 02:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Monaco'dan Konferans Ligi'nde 3'te 3!
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UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Monaco ile Nordsjaelland karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Stade Louis-II'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Monaco, 2-0'lık skorla kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golü 33. dakikada Mathys Detourbet kaydetti. Mücadelenin skorunu ise 90+1. dakikada Matthis Abline belirledi.

Bu sonuçla birlikte Konferans Ligi'nde üçte üç yapan Monaco, puanını 9'a yükseltti. Nordsjaelland ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 2 puanda kaldı.

İKİ TAKIMIN SONRAKİ MAÇLARI

Monaco, Konferans Ligi'nin 4. haftasında 26 Kasım'da deplasmanda Hearts ile karşılaşacak. Nordsjaelland ise aynı tarihte sahasında Panathinaikos'u konuk edecek



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