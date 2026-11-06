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Orkun Kökçü'nün golü Beşiktaş'a yetmedi!

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, sakatlığı sonrası sahalara geri döndüğü Celtic maçında ağları havalandırdı. Orkun Kökçü'nün golü Beşiktaş'a yetmedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 00:57 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 01:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü'nün golü Beşiktaş'a yetmedi!
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Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, sahalara golle geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın oynadığı son 4 maçta forma giyemeyen milli futbolcu, Celtic deplasmanında 76. dakikada Salih Özcan yerine oyuna dahil oldu.

Orkun Kökçü, Celtic deplasmanında 86. dakikada ceza sahası dışından ağları havalandırdı. Yıldız futbolcunun bu golü Beşiktaş'a yetmedi.

Beşiktaş, 87. dakikada kalesinde gördüğü golle Celtic'e 3-2 kaybetti.



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