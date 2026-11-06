Orkun Kökçü'nün golü Beşiktaş'a yetmedi!

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, sahalara golle geri döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın oynadığı son 4 maçta forma giyemeyen milli futbolcu, Celtic deplasmanında 76. dakikada Salih Özcan yerine oyuna dahil oldu.
Orkun Kökçü, Celtic deplasmanında 86. dakikada ceza sahası dışından ağları havalandırdı. Yıldız futbolcunun bu golü Beşiktaş'a yetmedi.
Beşiktaş, 87. dakikada kalesinde gördüğü golle Celtic'e 3-2 kaybetti.
Orkun Kökçü, Celtic deplasmanında 86. dakikada ceza sahası dışından ağları havalandırdı. Yıldız futbolcunun bu golü Beşiktaş'a yetmedi.
Beşiktaş, 87. dakikada kalesinde gördüğü golle Celtic'e 3-2 kaybetti.
🚀Orkun Kökçü https://t.co/2wm6Ya8d0J
— Sporx (@sporx) November 5, 2026
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü