UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic'e konuk oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. Celtic ile Beşiktaş arasındaki gol düellosu ikinci yarıda yaşandı.
Beşiktaş, 54. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle öne geçti. Celtic, 62. dakikada Callum Osmand ile eşitliği sağladı. 78. dakikada Camilo Duran'ın golüyle öne geçen İskoç ekibine Beşiktaş, 86. dakikada Orkun Kökçü ile yanıt verdi. Ancak yalnızca bir dakika sonra yeniden sahneye çıkan Camilo Duran, Celtic'e galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı ve 7 puanda kaldı. İlk 3 maçını kaybeden Celtic ise Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti.
BEŞİKTAŞ'IN SONRAKİ MAÇLARI
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında ise 26 Kasım'da Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.
Celtic, İskoçya Ligi'nde 8 Kasım'da sahasında Kilmarnock'u ağırlayacak. İskoç ekibi, Avrupa Ligi'nde 26 Kasım'da deplasmanda Torreense ile mücadele edecek.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın 52. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı. Trossard, Celtic kalecisi Johnstone'a baskı yaptı. Kalecinin uzaklaştırmak istediği top Trossard'a çarparak ceza sahasının soluna açıldı. Bu bölgede Poku, Lotomba'dan sıyrılarak ceza sahasına girdiği sırada rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
OLAITAN PENALTIYI KAÇIRDI, DÖNEN TOPU AĞLARA GÖNDERDİ
54. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Junior Olaitan, sağ ayağının içiyle sağ köşeye vurdu. Kaleci Johnstone köşeyi doğru tahmin ederek penaltıyı kurtardı. Ancak dönen topu takip eden Olaitan, bu kez meşin yuvarlağı boş ağlara göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi: 0-1.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Celtic beraberliği buldu. Beşiktaş'ta Agbadou'nun pas hatasının ardından topu kapan McGregor, ceza yayının solundaki Osmand'a pasını gönderdi. Osmand'ın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-1.
Mücadelenin 78. dakikasında Celtic bir kez daha gol buldu. Camilo Duran, kaydettiği golle İskoç ekibini 2-1 öne geçirdi. Osmand'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Duran, kaleci Nübel'den sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
Beşiktaş, 86. dakikada kaptanı Orkun Kökçü ile yeniden eşitliği yakaladı. Sakatlığını atlattıktan sonra 76. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna giren milli futbolcu, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Sol kanatta Poku, pasını ceza sahasının gerisindeki Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun'un uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta, top kalecinin sağından direk dibinden filelerle buluştu: 2-2
Orkun Kökçü'nün golünden yalnızca bir dakika sonra, 87. dakikada yeniden sahneye çıkan Camilo Duran, kendisinin ikinci, Celtic'in üçüncü golünü kaydetti. Tierney'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önüne alan Duran, savunmadan da seken topu kaleci Nübel'in bacaklarının arasından ağlara gönderdi: 3-2
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın deplasman kabusu Avrupa'da da devam etti.
Ligde oynadığı 5 deplasmandan 1 kez galibiyetle dönebilen Beşiktaş, dış sahada 3 maçta rakiplerine yenilirken, 1 kez de berabere kaldı.
Deplasmandaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından İskoçya'da Celtic'e konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine yenilerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.
AVRUPA'DA SON 2 MAÇTA 1 PUAN
UEFA Avrupa Ligi'ne 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, son 2 maçında galibiyete hasret kaldı.
İlk hafta maçında Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş daha sonra Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerek üst üste 2 galibiyete imza attı. Crystal Palace'la İstanbul'da 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Celtic yenilgisinin ardından 4. haftayı 7 puanla noktaladı.
OLAITAN GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ
Beşiktaş'ı Celtic karşısında öne geçiren golü atan Junior Olaitan, siyah-beyazlı taraftarları hem üzdü hem sevindirdi.
Poku'nun 52. dakikada düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Olaitan, kaleci Sam Johnstone'un penaltıyı kurtarmasının ardından topu iyi takip ederek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Son maçlarda rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, Crystal Palace ve Başakşehir maçlarının ardından bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.
OSMAND, AGBADOU'NUN HATASINI AFFETMEDİ
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun yaptığı pas hatası golle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı oyuncunun yanlış pasıyla başlayan Celtic atağında Callum Osmand ceza yayının üzerinden düzgün bir vuruşla 62. dakikada topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, 70. dakikada Agbadou'yu oyundan çıkararak yerine Tiago Djalo'yu aldı.
ORKUN, 21 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ
15 Ekim'de Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sakatlanan Orkun Kökçü, 21 günlük aranın ardından formasına kavuştu.
76. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna giren Orkun Kökçü, 86. dakikada uzaktan attığı şık golle skoru 2-2'ye getirdi.
Ligde Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında takımından ayrı kalan Orkun, Avrupa'da da Crystal Palace müsabakasında görev yapamadı. Beşiktaş bu süreçte Trabzonspor'a yenilirken Crystal Palace ve Kasımpaşa'yla berabere kaldı. Başakşehir karşılaşmasından ise galibiyetle ayrıldı.
OH ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, eski takımı Celtic karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 2024-2025 sezonunda Celtic'e transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Güney Koreli futbolcu, karşılaşmanın 70. dakikasında yerini Vlahovic'e bıraktı.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 268. MAÇINA ÇIKTI
Celtic karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 268. maçını oynayan Beşiktaş, bu organizasyonlarda 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 113 mağlubiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında toplam 367 gol atarken kalesinde 404 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE 143. RANDEVU
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 143. maçında Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların organizasyondaki galibiyet sayısı 64'te kalırken beraberlik sayısı 26, mağlubiyet sayısı ise 53 oldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 228 gol atarken kalesinde 189 gol gördü.
ITALIANO'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Kasımpaşa ile oynanan son lig maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.
Savunma dörtlüsünde Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çekip Ouattara'ya şans veren İtalyan teknik adam, orta sahada Wilfred Ndidi'nin yerine Ernest Poku'ya şans verdi.
Italiano, Dusan Vlahovic'in yerine ise Hyeon-gyu Oh'u sahaya sürdü.
Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara'yı görevlendirdi.
Orta sahada Junior Olaitan, Salih Özcan ve Leandro Trossard'a forma veren tecrübeli teknik adam, hücum hattını ise Vaclav Cerny, Ernest Poku ve ve Hyeon-gyu Oh'dan oluşturdu.
POKU, AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE
Siyah-beyazlıların genç oyuncusu Ernest Poku, Avrupa'da ilk kez 11'de forma giydi.
Bu sezon Italiano'nun zaman zaman hamle oyuncusu olarak kullandığı Poku, Celtic karşısında kanatta görev yaptı. Marsilya ile oynanan ilk Avrupa Ligi maçında Beşiktaş'ın 4. golünü kaydeden Poku ligde ise Amed Sportif Faaliyetler karşısında 11'de sahaya çıkmıştı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaşlı taraftarlar, Celtic deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Gün içinde Glasgow sokaklarında zaman zaman tezahüratlarla dolaşan siyah-beyazlı taraftarlar daha sonra polis korteji eşliğinde stada geldi.
Maç öncesinde tribünlerde gerginlik yaşanırken polisin kısa süreli müdahalesiyle olaylar büyümedi.
ALAMEDA UNUTULMADI
Saha içinde yaşadığı çarpışma sonrasında hayatını kaybeden Tenerifeli oyuncu Jesus de Miguel Alameda unutulmadı.
Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları orta sahada toplanarak hayatını kaybeden İspanyol oyuncu anısına saygı duruşunda bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren'in vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Murillo sağda rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, kaleciyi geçen topu savunma son anda kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. Celtic ile Beşiktaş arasındaki gol düellosu ikinci yarıda yaşandı.
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Beşiktaş, 54. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle öne geçti. Celtic, 62. dakikada Callum Osmand ile eşitliği sağladı. 78. dakikada Camilo Duran'ın golüyle öne geçen İskoç ekibine Beşiktaş, 86. dakikada Orkun Kökçü ile yanıt verdi. Ancak yalnızca bir dakika sonra yeniden sahneye çıkan Camilo Duran, Celtic'e galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı ve 7 puanda kaldı. İlk 3 maçını kaybeden Celtic ise Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti.
BEŞİKTAŞ'IN SONRAKİ MAÇLARI
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında ise 26 Kasım'da Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.
Celtic, İskoçya Ligi'nde 8 Kasım'da sahasında Kilmarnock'u ağırlayacak. İskoç ekibi, Avrupa Ligi'nde 26 Kasım'da deplasmanda Torreense ile mücadele edecek.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın 52. dakikasında Beşiktaş penaltı kazandı. Trossard, Celtic kalecisi Johnstone'a baskı yaptı. Kalecinin uzaklaştırmak istediği top Trossard'a çarparak ceza sahasının soluna açıldı. Bu bölgede Poku, Lotomba'dan sıyrılarak ceza sahasına girdiği sırada rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
OLAITAN PENALTIYI KAÇIRDI, DÖNEN TOPU AĞLARA GÖNDERDİ
54. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Junior Olaitan, sağ ayağının içiyle sağ köşeye vurdu. Kaleci Johnstone köşeyi doğru tahmin ederek penaltıyı kurtardı. Ancak dönen topu takip eden Olaitan, bu kez meşin yuvarlağı boş ağlara göndererek Beşiktaş'ı öne geçirdi: 0-1.
CELTIC, OSMAND İLE EŞİTLİĞİ YAKALADI
💫Junior Olaitan, Celtic deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçirdi. https://t.co/GVfX9D2Jw7
— Sporx (@sporx) November 5, 2026
Karşılaşmanın 62. dakikasında Celtic beraberliği buldu. Beşiktaş'ta Agbadou'nun pas hatasının ardından topu kapan McGregor, ceza yayının solundaki Osmand'a pasını gönderdi. Osmand'ın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta top direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-1.
CELTIC, CAMİLO DURAN İLE ÖNE GEÇTİ
Celtic, Osmand'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/QIfRdgNcHH
— Sporx (@sporx) November 5, 2026
Mücadelenin 78. dakikasında Celtic bir kez daha gol buldu. Camilo Duran, kaydettiği golle İskoç ekibini 2-1 öne geçirdi. Osmand'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Duran, kaleci Nübel'den sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
ORKUN KÖKÇÜ'DEN BERABERLİK GOLÜ!
Celtic'in ikinci golü https://t.co/LWHIGqoAgx
— Sporx (@sporx) November 5, 2026
Beşiktaş, 86. dakikada kaptanı Orkun Kökçü ile yeniden eşitliği yakaladı. Sakatlığını atlattıktan sonra 76. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna giren milli futbolcu, attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. Sol kanatta Poku, pasını ceza sahasının gerisindeki Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun'un uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta, top kalecinin sağından direk dibinden filelerle buluştu: 2-2
CAMİLO DURAN SON SÖZÜ SÖYLEDİ!
🚀Orkun Kökçü https://t.co/2wm6Ya8d0J
— Sporx (@sporx) November 5, 2026
Orkun Kökçü'nün golünden yalnızca bir dakika sonra, 87. dakikada yeniden sahneye çıkan Camilo Duran, kendisinin ikinci, Celtic'in üçüncü golünü kaydetti. Tierney'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önüne alan Duran, savunmadan da seken topu kaleci Nübel'in bacaklarının arasından ağlara gönderdi: 3-2
DEPLASMAN KABUSU DEVAM EDİYOR
Camilo Duran, Celtic'i yeniden öne geçirdi. https://t.co/wByrejuhod
— Sporx (@sporx) November 5, 2026
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı deplasman maçlarında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın deplasman kabusu Avrupa'da da devam etti.
Ligde oynadığı 5 deplasmandan 1 kez galibiyetle dönebilen Beşiktaş, dış sahada 3 maçta rakiplerine yenilirken, 1 kez de berabere kaldı.
Deplasmandaki Kasımpaşa beraberliğinin ardından İskoçya'da Celtic'e konuk olan siyah-beyazlılar, rakibine yenilerek bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini aldı.
AVRUPA'DA SON 2 MAÇTA 1 PUAN
UEFA Avrupa Ligi'ne 2 galibiyetle başlayan Beşiktaş, son 2 maçında galibiyete hasret kaldı.
İlk hafta maçında Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş daha sonra Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yenerek üst üste 2 galibiyete imza attı. Crystal Palace'la İstanbul'da 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Celtic yenilgisinin ardından 4. haftayı 7 puanla noktaladı.
OLAITAN GOLLERİNİ SÜRDÜRDÜ
Beşiktaş'ı Celtic karşısında öne geçiren golü atan Junior Olaitan, siyah-beyazlı taraftarları hem üzdü hem sevindirdi.
Poku'nun 52. dakikada düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Olaitan, kaleci Sam Johnstone'un penaltıyı kurtarmasının ardından topu iyi takip ederek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Son maçlarda rakip fileleri havalandıran siyah-beyazlı oyuncu, Crystal Palace ve Başakşehir maçlarının ardından bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.
OSMAND, AGBADOU'NUN HATASINI AFFETMEDİ
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun yaptığı pas hatası golle sonuçlandı.
Siyah-beyazlı oyuncunun yanlış pasıyla başlayan Celtic atağında Callum Osmand ceza yayının üzerinden düzgün bir vuruşla 62. dakikada topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, 70. dakikada Agbadou'yu oyundan çıkararak yerine Tiago Djalo'yu aldı.
ORKUN, 21 GÜN SONRA GOLLE DÖNDÜ
15 Ekim'de Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sakatlanan Orkun Kökçü, 21 günlük aranın ardından formasına kavuştu.
76. dakikada Salih Özcan'ın yerine oyuna giren Orkun Kökçü, 86. dakikada uzaktan attığı şık golle skoru 2-2'ye getirdi.
Ligde Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında takımından ayrı kalan Orkun, Avrupa'da da Crystal Palace müsabakasında görev yapamadı. Beşiktaş bu süreçte Trabzonspor'a yenilirken Crystal Palace ve Kasımpaşa'yla berabere kaldı. Başakşehir karşılaşmasından ise galibiyetle ayrıldı.
OH ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Hyeon-gyu Oh, eski takımı Celtic karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 2024-2025 sezonunda Celtic'e transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Güney Koreli futbolcu, karşılaşmanın 70. dakikasında yerini Vlahovic'e bıraktı.
BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 268. MAÇINA ÇIKTI
Celtic karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 268. maçını oynayan Beşiktaş, bu organizasyonlarda 104 galibiyet, 51 beraberlik ve 113 mağlubiyete ulaştı. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında toplam 367 gol atarken kalesinde 404 gol gördü.
AVRUPA LİGİ'NDE 143. RANDEVU
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 143. maçında Celtic'e 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların organizasyondaki galibiyet sayısı 64'te kalırken beraberlik sayısı 26, mağlubiyet sayısı ise 53 oldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 228 gol atarken kalesinde 189 gol gördü.
ITALIANO'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, Kasımpaşa ile oynanan son lig maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı.
Savunma dörtlüsünde Rıdvan Yılmaz'ı kulübeye çekip Ouattara'ya şans veren İtalyan teknik adam, orta sahada Wilfred Ndidi'nin yerine Ernest Poku'ya şans verdi.
Italiano, Dusan Vlahovic'in yerine ise Hyeon-gyu Oh'u sahaya sürdü.
Kaleyi Alexander Nübel'e teslim eden Italiano, savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara'yı görevlendirdi.
Orta sahada Junior Olaitan, Salih Özcan ve Leandro Trossard'a forma veren tecrübeli teknik adam, hücum hattını ise Vaclav Cerny, Ernest Poku ve ve Hyeon-gyu Oh'dan oluşturdu.
POKU, AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE
Siyah-beyazlıların genç oyuncusu Ernest Poku, Avrupa'da ilk kez 11'de forma giydi.
Bu sezon Italiano'nun zaman zaman hamle oyuncusu olarak kullandığı Poku, Celtic karşısında kanatta görev yaptı. Marsilya ile oynanan ilk Avrupa Ligi maçında Beşiktaş'ın 4. golünü kaydeden Poku ligde ise Amed Sportif Faaliyetler karşısında 11'de sahaya çıkmıştı.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Beşiktaşlı taraftarlar, Celtic deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.
Gün içinde Glasgow sokaklarında zaman zaman tezahüratlarla dolaşan siyah-beyazlı taraftarlar daha sonra polis korteji eşliğinde stada geldi.
Maç öncesinde tribünlerde gerginlik yaşanırken polisin kısa süreli müdahalesiyle olaylar büyümedi.
ALAMEDA UNUTULMADI
Saha içinde yaşadığı çarpışma sonrasında hayatını kaybeden Tenerifeli oyuncu Jesus de Miguel Alameda unutulmadı.
Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları orta sahada toplanarak hayatını kaybeden İspanyol oyuncu anısına saygı duruşunda bulundu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada ceza sahasında topla buluşan Nygren'in vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.
28. dakikada Murillo sağda rakibinden sıyrılarak topu içeri çevirdi, kaleciyi geçen topu savunma son anda kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada ceza sahası dışından Trossard'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.
50. dakikada ceza yayı civarından Forrest'ın kaleye gönderdiği şutta kaleci Nübel, topu direk dibinde kontrol etti.
52. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Trossard'ın kaleci Johnstone'a baskısında Belçikalı oyuncuya çarpan top, sol çaprazdaki Poku'nun önünde kaldı. Hollandalı oyuncu, ceza sahasına sol çaprazdan girmek isterken Lotomba'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.
54. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Olaitan'ın vuruşunda kaleci Johnstone, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu savunmadan önce çizgi üstünde tamamlayan Beninli oyuncu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
62. dakikada Celtic beraberliği yakaladı. Agbadou'nun hatasında orta sahada topu kapan McGregor'un pasıyla ceza yayına doğru sokulan Osmand, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-1
67. dakikada sağdan kullanılan kornerde altıpas içinde savunmadan seken topu kafayla kaleye gönderen Scales'in şutunda, kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada sol kanattaki Osmand'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Nygren'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
78. dakikada Celtic öne geçti. Osmand'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Duran, kaleci Nübel'den sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hassan'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, kaleci Nübel topu direk dibinden son anda çıkardı.
86. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Sol kanatta Poku, pasını ceza sahasının gerisindeki Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun'un uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta, top kalecinin sağından direk dibinden filelerle buluştu: 2-2
87. dakikada Celtic, yeniden öne geçti. Tierney'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önüne alan Duran, savunmadan da seken topu kaleci Nübel'in bacaklarının arasından ağlara gönderdi: 3-2
Beşiktaş, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.
Stat: Celtic Park
Hakemler: Sascha Stegemann, Christof Günsch, Marco Achmüller (Almanya)
Celtic: Johnstone, Lotomba (Dk. 61 Donovan), Carter-Vickers (Dk. 78 Murray), Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest (Dk. 61 Duran), Nygren, Tounekti (Dk. 61 Osmand), Hogh (Dk. 77 Hassan)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou (Dk. 70 Djalo), Emirhan Topçu, Ouattara (Dk. 83 Rıdvan Yılmaz), Olaitan, Salih Özcan (Dk. 76 Orkun Kökçü), Trossard, Cerny (Dk. 83 İlhan Fakılı), Poku, Oh (Dk. 70 Vlahovic)
Goller: Dk. 54 Olaitan, Dk. 86 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 62 Osmand, Dk. 78 ve 87 Duran (Celtic)
Sarı kartlar: Dk. 60 Nygren (Celtic), Dk. 90+4 Murillo, Dk. 90+6 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
50. dakikada ceza yayı civarından Forrest'ın kaleye gönderdiği şutta kaleci Nübel, topu direk dibinde kontrol etti.
52. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Trossard'ın kaleci Johnstone'a baskısında Belçikalı oyuncuya çarpan top, sol çaprazdaki Poku'nun önünde kaldı. Hollandalı oyuncu, ceza sahasına sol çaprazdan girmek isterken Lotomba'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.
54. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Olaitan'ın vuruşunda kaleci Johnstone, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu savunmadan önce çizgi üstünde tamamlayan Beninli oyuncu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
62. dakikada Celtic beraberliği yakaladı. Agbadou'nun hatasında orta sahada topu kapan McGregor'un pasıyla ceza yayına doğru sokulan Osmand, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-1
67. dakikada sağdan kullanılan kornerde altıpas içinde savunmadan seken topu kafayla kaleye gönderen Scales'in şutunda, kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada sol kanattaki Osmand'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Nygren'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
78. dakikada Celtic öne geçti. Osmand'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Duran, kaleci Nübel'den sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hassan'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, kaleci Nübel topu direk dibinden son anda çıkardı.
86. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Sol kanatta Poku, pasını ceza sahasının gerisindeki Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun'un uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta, top kalecinin sağından direk dibinden filelerle buluştu: 2-2
87. dakikada Celtic, yeniden öne geçti. Tierney'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önüne alan Duran, savunmadan da seken topu kaleci Nübel'in bacaklarının arasından ağlara gönderdi: 3-2
Beşiktaş, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.
Stat: Celtic Park
Hakemler: Sascha Stegemann, Christof Günsch, Marco Achmüller (Almanya)
Celtic: Johnstone, Lotomba (Dk. 61 Donovan), Carter-Vickers (Dk. 78 Murray), Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest (Dk. 61 Duran), Nygren, Tounekti (Dk. 61 Osmand), Hogh (Dk. 77 Hassan)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou (Dk. 70 Djalo), Emirhan Topçu, Ouattara (Dk. 83 Rıdvan Yılmaz), Olaitan, Salih Özcan (Dk. 76 Orkun Kökçü), Trossard, Cerny (Dk. 83 İlhan Fakılı), Poku, Oh (Dk. 70 Vlahovic)
Goller: Dk. 54 Olaitan, Dk. 86 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 62 Osmand, Dk. 78 ve 87 Duran (Celtic)
Sarı kartlar: Dk. 60 Nygren (Celtic), Dk. 90+4 Murillo, Dk. 90+6 Emirhan Topçu (Beşiktaş)