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💫Junior Olaitan, Celtic deplasmanında Beşiktaş'ı öne geçirdi. https://t.co/GVfX9D2Jw7



— Sporx (@sporx) November 5, 2026

Celtic, Osmand'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/QIfRdgNcHH



— Sporx (@sporx) November 5, 2026

Celtic'in ikinci golü https://t.co/LWHIGqoAgx



— Sporx (@sporx) November 5, 2026

🚀Orkun Kökçü https://t.co/2wm6Ya8d0J



— Sporx (@sporx) November 5, 2026

Camilo Duran, Celtic'i yeniden öne geçirdi. https://t.co/wByrejuhod



— Sporx (@sporx) November 5, 2026

47. dakikada ceza sahası dışından Trossard'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

50. dakikada ceza yayı civarından Forrest'ın kaleye gönderdiği şutta kaleci Nübel, topu direk dibinde kontrol etti.

52. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Trossard'ın kaleci Johnstone'a baskısında Belçikalı oyuncuya çarpan top, sol çaprazdaki Poku'nun önünde kaldı. Hollandalı oyuncu, ceza sahasına sol çaprazdan girmek isterken Lotomba'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

54. dakikada kullanılan penaltıda topun başına geçen Olaitan'ın vuruşunda kaleci Johnstone, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu savunmadan önce çizgi üstünde tamamlayan Beninli oyuncu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

62. dakikada Celtic beraberliği yakaladı. Agbadou'nun hatasında orta sahada topu kapan McGregor'un pasıyla ceza yayına doğru sokulan Osmand, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-1

67. dakikada sağdan kullanılan kornerde altıpas içinde savunmadan seken topu kafayla kaleye gönderen Scales'in şutunda, kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada sol kanattaki Osmand'ın pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Nygren'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

78. dakikada Celtic öne geçti. Osmand'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Duran, kaleci Nübel'den sıyrıldıktan sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

82. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hassan'ın sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, kaleci Nübel topu direk dibinden son anda çıkardı.

86. dakikada Beşiktaş, beraberlik golünü buldu. Sol kanatta Poku, pasını ceza sahasının gerisindeki Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun'un uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta, top kalecinin sağından direk dibinden filelerle buluştu: 2-2

87. dakikada Celtic, yeniden öne geçti. Tierney'in uzak mesafeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önüne alan Duran, savunmadan da seken topu kaleci Nübel'in bacaklarının arasından ağlara gönderdi: 3-2

Beşiktaş, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.



Stat: Celtic Park

Hakemler: Sascha Stegemann, Christof Günsch, Marco Achmüller (Almanya)

Celtic: Johnstone, Lotomba (Dk. 61 Donovan), Carter-Vickers (Dk. 78 Murray), Scales, Tierney, Baur, McGregor, Forrest (Dk. 61 Duran), Nygren, Tounekti (Dk. 61 Osmand), Hogh (Dk. 77 Hassan)

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou (Dk. 70 Djalo), Emirhan Topçu, Ouattara (Dk. 83 Rıdvan Yılmaz), Olaitan, Salih Özcan (Dk. 76 Orkun Kökçü), Trossard, Cerny (Dk. 83 İlhan Fakılı), Poku, Oh (Dk. 70 Vlahovic)

Goller: Dk. 54 Olaitan, Dk. 86 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 62 Osmand, Dk. 78 ve 87 Duran (Celtic)

Sarı kartlar: Dk. 60 Nygren (Celtic), Dk. 90+4 Murillo, Dk. 90+6 Emirhan Topçu (Beşiktaş)



