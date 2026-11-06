UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Juventus, AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu. Juventus, maçı 2-1'lik skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Juventus'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Teun Koppmeiners ve 37. dakikada Kolo Muani attı. Juventus'ta ikinci golü atan Muani, ilk golde de asisti yapan isim oldu.
Mücadelede ev sahibi AZ Alkmaar'ın tek golü 88. dakikada Mexx Meerdink'ten geldi.
İtalyan ekibinde sakatlıkları bulunan milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Juventus, Avrupa Ligi'nde 10 puana ulaştı. AZ Alkmaar, 6 puanda kaldı.
Juventus, bir sonraki maç haftasında sahasında Omonia'yı ağırlayacak. AZ Alkmaar, Sparta Prag deplasmanına gidecek.
Mücadelede ev sahibi AZ Alkmaar'ın tek golü 88. dakikada Mexx Meerdink'ten geldi.
İtalyan ekibinde sakatlıkları bulunan milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Kenan Yıldız, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Juventus, Avrupa Ligi'nde 10 puana ulaştı. AZ Alkmaar, 6 puanda kaldı.
Juventus, bir sonraki maç haftasında sahasında Omonia'yı ağırlayacak. AZ Alkmaar, Sparta Prag deplasmanına gidecek.
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