Union SG, Celta Vigo deplasmanında kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celta Vigo ile Union SG karşı karşıya geldi.
Estadio Abanca-Balaídos'ta oynanan mücadelede Belçika temsilcisi, rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
Karşılaşmaya hızlı başlayan Celta Vigo, 11. dakikada Pablo Duran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Union SG, 35. dakikada Besfort Zeneli'nin kaydettiği golle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
ZENELI'DEN İKİNCİ YARIDA GALİBİYET GOLÜ
İkinci yarıya etkili başlayan Union SG, 49. dakikada Besfort Zeneli'nin kendisinin ikinci, takımının ikinci golünü kaydetmesiyle 2-1 öne geçti.
Celta Vigo, beraberlik için baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. Union SG, 80. dakikada Besfort Zeneli ile kullandığı penaltı fırsatından yararlanamadı. Kalan bölümde skor değişmedi ve Belçika temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
UNION SG İLK 5'E YÜKSELDİ
Bu sonuçla Union SG, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti. Celta Vigo ise 3 puanda kaldı ve 26. sırada yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK
Belçika temsilcisi Union SG, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak.
Estadio Abanca-Balaídos'ta oynanan mücadelede Belçika temsilcisi, rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
Karşılaşmaya hızlı başlayan Celta Vigo, 11. dakikada Pablo Duran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Union SG, 35. dakikada Besfort Zeneli'nin kaydettiği golle skora denge getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
ZENELI'DEN İKİNCİ YARIDA GALİBİYET GOLÜ
İkinci yarıya etkili başlayan Union SG, 49. dakikada Besfort Zeneli'nin kendisinin ikinci, takımının ikinci golünü kaydetmesiyle 2-1 öne geçti.
Celta Vigo, beraberlik için baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. Union SG, 80. dakikada Besfort Zeneli ile kullandığı penaltı fırsatından yararlanamadı. Kalan bölümde skor değişmedi ve Belçika temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
UNION SG İLK 5'E YÜKSELDİ
Bu sonuçla Union SG, UEFA Avrupa Ligi'nde 10 puana yükselerek 5. sıraya yerleşti. Celta Vigo ise 3 puanda kaldı ve 26. sırada yer aldı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK
Belçika temsilcisi Union SG, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş'a konuk olacak.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü