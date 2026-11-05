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Manchester United'dan Deschamps ile temas

Manchester United, Fransız teknik direktör Didier Deschamps ile temasa geçti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 17:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United'dan Deschamps ile temas
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Manchester United, geleceği tartışılan Michael Carrick yerine yeni adaylar için şimdiden harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, İngiliz ekibi, son olarak Fransa Milli Takımı'nda görev yapan Didier Deschamps ile temasa geçti.

Fransız basınında yer alan haberde, Deschamps'ın, Manchester United'ın öncelikli adayı olup olmadığının şu anda belirsiz olduğu kaydedildi.

Fransa Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra boşta olan ve daha önce de adı Juventus ile geçen 58 yaşındaki Deschamps'ın, gelen tüm teklifleri değerlendirmeye aldığı ve sezon sonuna kadar beklemeye hazır olduğu belirtildi.



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