Batrakov'un Şampiyonlar Ligi sıralaması belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov, performansıyla haftanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki Rus yıldızı, UEFA tarafından haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterilmişti. Yapılan oylamanın ardından haftanın oyuncusu sıralaması belli oldu.
BATRAKOV ÜÇÜNCÜ SIRADA KALDI
UEFA tarafından açıklanan sıralamada Como forması giyen Tasos Douvikas ilk sırada yer alarak haftanın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
LASK forması giyen Kasper Jorgensen ikinci sırayı alırken Galatasaraylı Aleksey Batrakov üçüncü oldu. Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz ise oylamayı dördüncü sırada tamamladı.
HAFTANIN OYUNCUSU SIRALAMASI
1. Tasos Douvikas
2. Kasper Jorgensen
3. Aleksey Batrakov
4. Fabian Ruiz
BATRAKOV ÜÇÜNCÜ SIRADA KALDI
UEFA tarafından açıklanan sıralamada Como forması giyen Tasos Douvikas ilk sırada yer alarak haftanın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
LASK forması giyen Kasper Jorgensen ikinci sırayı alırken Galatasaraylı Aleksey Batrakov üçüncü oldu. Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz ise oylamayı dördüncü sırada tamamladı.
HAFTANIN OYUNCUSU SIRALAMASI
1. Tasos Douvikas
2. Kasper Jorgensen
3. Aleksey Batrakov
4. Fabian Ruiz
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