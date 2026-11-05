Bugün
23:00
Celtic
Beşiktaş
Bugün
20:45
Trabzonspor
Freiburg
Bugün
20:45
Anderlecht
RB Salzburg
Bugün
20:45
AC Milan
Ferencvaros
Bugün
20:45
Real Sociedad
Lyon
Bugün
20:45
Sparta Prag
Bournemouth
Bugün
20:45
C.Palace
Hoffenheim
Bugün
23:00
Celta Vigo
Union St.Gilloise
Bugün
23:00
Sunderland
Dinamo Zagreb
Bugün
23:00
Alkmaar
Juventus
Bugün
23:00
Benfica
Lech Poznan
Bugün
23:00
Leverkusen
Marsilya
Bugün
20:45
Atalanta
Kairat Almaty
Bugün
20:45
FC Midtjylland
Ajax
Bugün
23:00
AS Monaco
FC Nordsjaelland
Bugün
23:00
Getafe
Brighton

Batrakov'un Şampiyonlar Ligi sıralaması belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart karşısında gösterdiği performansla haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterilen Galatasaraylı Aleksey Batrakov, oylamayı üçüncü sırada tamamladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 17:14 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 17:51
Fotoğraf: AA
Batrakov'un Şampiyonlar Ligi sıralaması belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov, performansıyla haftanın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki Rus yıldızı, UEFA tarafından haftanın oyuncusu ödülüne aday gösterilmişti. Yapılan oylamanın ardından haftanın oyuncusu sıralaması belli oldu.

BATRAKOV ÜÇÜNCÜ SIRADA KALDI

UEFA tarafından açıklanan sıralamada Como forması giyen Tasos Douvikas ilk sırada yer alarak haftanın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

LASK forması giyen Kasper Jorgensen ikinci sırayı alırken Galatasaraylı Aleksey Batrakov üçüncü oldu. Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz ise oylamayı dördüncü sırada tamamladı.

HAFTANIN OYUNCUSU SIRALAMASI

1. Tasos Douvikas
2. Kasper Jorgensen
3. Aleksey Batrakov
4. Fabian Ruiz



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.