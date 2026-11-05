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TRT'den Liverpool'un hocası Iraola'ya gönderme!

Fenerbahçe'nin Liverpool'u yendiği maç sonrası TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Andoni Iraola için söyledikleri gecenin en çok konuşulan anları arasında girdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 11:15
Haber: Sporx.com
TRT'den Liverpool'un hocası Iraola'ya gönderme!
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'ya sarf ettiği sözler dikkat çekti.

Liverpool'un maçta 2-1 öne geçtiği gol sonrası Andoni Iraola'nın görüntüsü ekrana gelmiş ve İspanyol teknik adamın güldüğü anlar yayına yansımıştı. Hünkar Mutlu müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte bu anları hatırlattı.

"IRAOLA SANA DA BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR..."

TRT spikeri Mutlu'nun "Ve Iraola! Iraola sana da bir çift sözümüz var; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler Iraola, son gülen iyi güler Liverpool! Fenerbahçe son düdükle gülüyor işte böyle! Fenerbahçe kazanıyor" sözleri gecenin en çok konuşulan sekansları arasına girdi.



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