TRT'den Liverpool'un hocası Iraola'ya gönderme!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'ya sarf ettiği sözler dikkat çekti.
Liverpool'un maçta 2-1 öne geçtiği gol sonrası Andoni Iraola'nın görüntüsü ekrana gelmiş ve İspanyol teknik adamın güldüğü anlar yayına yansımıştı. Hünkar Mutlu müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte bu anları hatırlattı.
"IRAOLA SANA DA BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR..."
TRT spikeri Mutlu'nun "Ve Iraola! Iraola sana da bir çift sözümüz var; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler Iraola, son gülen iyi güler Liverpool! Fenerbahçe son düdükle gülüyor işte böyle! Fenerbahçe kazanıyor" sözleri gecenin en çok konuşulan sekansları arasına girdi.
Liverpool'un maçta 2-1 öne geçtiği gol sonrası Andoni Iraola'nın görüntüsü ekrana gelmiş ve İspanyol teknik adamın güldüğü anlar yayına yansımıştı. Hünkar Mutlu müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte bu anları hatırlattı.
"IRAOLA SANA DA BİR ÇİFT SÖZÜMÜZ VAR..."
TRT spikeri Mutlu'nun "Ve Iraola! Iraola sana da bir çift sözümüz var; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler Iraola, son gülen iyi güler Liverpool! Fenerbahçe son düdükle gülüyor işte böyle! Fenerbahçe kazanıyor" sözleri gecenin en çok konuşulan sekansları arasına girdi.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü