Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Avrupa'dan dev gelir

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'da şu ana kadar elde ettiği gelir belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe 35 milyon euro kazanmayı garantilerken Galatasaray'ın garantilediği gelir 34,5 milyon euroya ulaştı.
İki temsilcimizin Avrupa'dan elde etmeyi garantilediği toplam gelir 69,5 milyon euro oldu.
KALAN MAÇLAR
Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 6 puanı bulunan Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:
Aston Villa
AEK (D)
Feyenoord
PSG (D)
Devler Ligi'nde 5 puanı bulunan Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:
Shakhtar Donetsk (D) *Maç Londra'da oynanacak.
LASK Linz (D)
Villarreal
Atletico Madrid (D)
İki temsilcimizin Avrupa'dan elde etmeyi garantilediği toplam gelir 69,5 milyon euro oldu.
KALAN MAÇLAR
Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 6 puanı bulunan Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:
Aston Villa
AEK (D)
Feyenoord
PSG (D)
Devler Ligi'nde 5 puanı bulunan Fenerbahçe'nin kalan maçları şu şekilde:
Shakhtar Donetsk (D) *Maç Londra'da oynanacak.
LASK Linz (D)
Villarreal
Atletico Madrid (D)
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