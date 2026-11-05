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Virgil Van Dijk: "Fenerbahçe'nin payı var"

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, Fenerbahçe maçıyla ilgili bir itirafta bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 21:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Virgil Van Dijk: 'Fenerbahçe'nin payı var'
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Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "FENERBAHÇE'NİN PAYI VAR"

Fenerbahçe maçındaki mağlubiyetlerine değinen Hollandalı savunma oyuncusu, "Herkes hayal kırıklığına uğradı, bunun için de nedenleri var. Hayal kırıklığına uğramaları normal. Bu şekilde yenilemeyiz ama yenildik bunda Fenerbahçe'nin de payı var." dedi.

Sözlerine devam eden Van Dijk, "Arsenal maçından sonra da belirttiğim gibi, bir takım olarak hem iyi anlar hem de iyi olmayan anlar yaşayacağız. Bu, aramızdaki bağı daha da güçlendirecek ve bize sadece fayda sağlayacaktır. Kimse maç kaybetmek istemez, özellikle de bizim kaybettiğimiz şekilde. Ama bu durum gelecekte bize yardımcı olacaktır. Kaybetmeyi kabul etmemeliyiz, özellikle de bu şekilde." diye konuştu.

"YAPMAMIZ GEREKENLER VAR"

Liverpool, son dönemde LASK Linz ve Villarreal karşısında kazanmasına rağmen kalesinde 3'er gol görmüştü. Bu duruma değinen 35 yaşındaki savunma oyuncusu, "Bu kesinlikle sürdürülebilir bir durum değil. Yapmamız gereken işler var." sözlerini sarf etti.

Liverpool, Fenerbahçe maçının ardından ligde Crystal Palace ile karşılaşacak. Van Dijk, bu maç için, "Palace'ta maçlar her zaman zordur ve bu sefer de farklı bir şey beklemiyorum." dedi.



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