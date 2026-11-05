CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Baskonia

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia ile karşılaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayımlanıyor.
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1.ÇEYREK
FENERBAHÇE TARFİN: 27
BASKONIA: 17
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CANLI TAKİP
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1.ÇEYREK
FENERBAHÇE TARFİN: 27
BASKONIA: 17
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!
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