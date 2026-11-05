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CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Baskonia

EuroLeague'de 6 galibiyetle 7. sırada bulunan Fenerbahçe, 10. hafta mücadelesinde son sıradaki Kosner Baskonia karşısında galibiyet arıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 20:48 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 21:19
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: X.com
CANLI: Fenerbahçe Tarfin - Baskonia
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Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 10. haftasında sahasında İspanya ekibi Kosner Baskonia ile karşılaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 21.00'de başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayımlanıyor.

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1.ÇEYREK

FENERBAHÇE TARFİN: 27

BASKONIA: 17

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