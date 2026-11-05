Fildişi Sahili'nden flaş Singo kararı!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Fildişi Sahili Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Süper Lig'den 4 futbolcu aday kadroya davet edildi. Beşiktaş'tan Agbadou ve Ouattara, Amed Sportif Faaliyetler'den Lafont ve Çaykur Rizespor'dan Fofana listede kendilerine yer buldu.
SİNGO KADROYA ALINMADI
Galatasaray'da sakatlığını atlatarak yeniden süre almaya başlayan Wilfried Singo ise Fildişi Sahili Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmadı.
Fildişi Sahili Milli Takımı aday kadrosu
SİNGO KADROYA ALINMADI
Galatasaray'da sakatlığını atlatarak yeniden süre almaya başlayan Wilfried Singo ise Fildişi Sahili Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmadı.
Fildişi Sahili Milli Takımı aday kadrosu
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