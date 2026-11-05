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Materazzi'den Emre Belözoğlu'na övgü: "Bir numara"

Serie A ekibi Inter'de 2001- 2005 yılları arasında Emre Belözoğlu ile birlikte forma giyen İtalyan futbolunun efsane ismi Marco Materazzi, eski takım arkadaşı için konuştu.

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calendar 05 Kasım 2026 11:04
Materazzi'den Emre Belözoğlu'na övgü: 'Bir numara'
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Serie A ekibi Inter'de 2001- 2005 yılları arasında Emre Belözoğlu ile birlikte forma giyen İtalyan futbolunun efsane ismi Marco Materazzi, eski takım arkadaşını Sabah Spor'a değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BUNU YAZIN, EMRE BİR NUMARA"

Belözoğlu'nun Fenerbahçe teknik direktörü olduğu haberine oldukça sevinen Matterazzi'nin ilk cümlesi, "Bunu yazın, Emre bir numara" oldu.

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"FENERBAHÇE'NİN YÜKSELİŞE GEÇMESİNE YARDIMCI OLABİLİR"

İşte efsane yıldızın Emre Belözoğlu değerlendirmesi: "Teknik direktör olarak da futbolculuğundaki gibi hücum etmeyi seviyor. Bu da Fenerbahçe'nin yeniden yükselişe geçmesine yardımcı olabilir. Emre'yi çok iyi tanıyorum. O, her zaman kazanmak isteyen, mücadeleden asla vazgeçmeyen ve sahada karakterini ortaya koyan bir futbolcuydu. Hoca olarak da aynı özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum."

"HIRSLI, AGRESİF VE TUTKULU"

"Emre çok hırslı ve agresif bir yapıya sahip. Kazanmayı çok istiyor. Futbolculuk döneminde de böyleydi. Sahada her zaman mücadele eder, takımını ileri taşımak için elinden geleni yapardı. Teknik direktör olarak da oyuncularına bu kazanma arzusunu aşılayacağını düşünüyorum. Takımının önde oynamasını, rakibine baskı kurmasını ve hücum etmesini istiyor. Ben Fenerbahçe'de bu anlayışın karşılık bulabileceğine inanıyorum. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve hedefleri her zaman yüksek. Böyle bir takımda görev yapmak kolay değil. Ancak Emre'nin bu sorumluluğu taşıyabilecek bir karakteri var. Hırsı, tutkusu ve futbol bilgisiyle önemli işler yapabilir. Taraftarların mücadele eden, hücum eden ve kazanmak isteyen bir takım görmek istediğini biliyorum. Onun adına çok mutluyum. Bence çok başarılı olacak."

 

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