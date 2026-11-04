JJ Gabriel, Real Madrid'e transfer oluyor!

Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen 16 yaşındaki JJ Gabriel, Real Madrid yolunda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Marca'nın haberine göre İngiliz futbolcu, transfer görüşmelerindeki son ayrıntıların tamamlanmasını beklerken Madrid'de antrenmanlara çıkmaya başladı. Ben Fernandes Santos'un aktardığı bilgilere göre, transferin resmiyet kazanması ve genç oyuncunun Real Madrid kadrosuna dahil edilmesi için önümüzdeki günler kritik önem taşıyor.
BARCELONA YARIŞTAN ÇEKİLDİ
JJ Gabriel'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Barcelona da yer alıyordu. Ancak Katalan ekibinin transfer yarışından vazgeçtiği ve 16 yaşındaki futbolcunun tercihini Real Madrid'den yana kullandığı kaydedildi.
Manchester United forması giyen Gabriel, henüz 16 yaşına yeni basmışken kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletti. Genç oyuncu, altyapıda sergilediği performansla birçok erken yaş rekoruna imza atmıştı.
RONALDO'NUN OĞLUYLA BİRLİKTE TANITILMIŞTI
JJ Gabriel, Manchester United'a katıldığı dönemde Cristiano Ronaldo'nun oğluyla birlikte tanıtılmıştı. Genç futbolcu, şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açarak Real Madrid forması giymeye hazırlanıyor.
BARCELONA YARIŞTAN ÇEKİLDİ
JJ Gabriel'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Barcelona da yer alıyordu. Ancak Katalan ekibinin transfer yarışından vazgeçtiği ve 16 yaşındaki futbolcunun tercihini Real Madrid'den yana kullandığı kaydedildi.
Manchester United forması giyen Gabriel, henüz 16 yaşına yeni basmışken kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletti. Genç oyuncu, altyapıda sergilediği performansla birçok erken yaş rekoruna imza atmıştı.
RONALDO'NUN OĞLUYLA BİRLİKTE TANITILMIŞTI
JJ Gabriel, Manchester United'a katıldığı dönemde Cristiano Ronaldo'nun oğluyla birlikte tanıtılmıştı. Genç futbolcu, şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açarak Real Madrid forması giymeye hazırlanıyor.
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