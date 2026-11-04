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Trabzonspor, Avrupa'da 160. kez sahne alıyor

Trabzonspor, Freiburg maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 160. maçına çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 12:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Avrupa'da 160. kez sahne alıyor
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UEFA Konferans Ligi'nde perşembe günü Almanya'nın Freiburg takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 160. maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 159 müsabakanın 58'inden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 10 maç oynadı.

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Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 200 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.

UEFA Konferans Ligi'nde 11. maç

Trabzonspor, Freiburg ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 11. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda şu ana kadar oynadığı 10 maçın 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise kaybetti.

Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 14 gol gördü.

Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da beşinci karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yendi.

 

- 27 yıl sonra Almanya takımı ile karşılaşacak

Trabzonspor, 27 yıl sonra Almanya takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, en son 1999-2000 sezonunda Intertoto Kupası yarı finalinde Almanya'nın Hamburg takımı ile karşılaşmıştı.

Karadeniz ekibi, 28 Temmuz'da sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibine 4 Ağustos 1999'da 4-1 yenilerek elenmişti.

Trabzonspor, bugüne dek Alman takımlarıyla oynadığı 8 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine 6-0'lık skorla imza attı

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 159 maçın performans tablosu şöyle:


Organizasyon Maç G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası-Avrupa Ligi 99 38 22 39 130 136
UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
UEFA Konferans Ligi 10 3 4 3 13 14
Toplam 159 58 39 62 200 216
 

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