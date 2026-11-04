Beşiktaş, CSKA'nın yıldızını ısrarla istiyor: Matvey Kislyak

Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Matvey Kislyak için temasların yeniden önem kazandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Trabzonspor'un da ilgilendiği, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun da genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
CSKA MOSKOVA 30 MİLYON EURO İSTİYOR
CSKA Moskova'nın 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Matvey Kislyak için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Transfermarkt verilerine göre genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
BU SEZON 17 MAÇTA GÖREV ALDI
CSKA Moskova altyapısından yetişen Kislyak, bu sezon görev yaptığı 17 karşılaşmada 1.360 dakika sahada kaldı ve 3 asist üretti.
Genç orta saha, bir önceki sezonda ise 39 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Rus ekibiyle toplam 101 resmi karşılaşmaya çıkan Kislyak, bu maçlarda 13 gol ve 12 asist kaydetti.
CSKA MOSKOVA 30 MİLYON EURO İSTİYOR
CSKA Moskova'nın 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Matvey Kislyak için 30 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Transfermarkt verilerine göre genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
BU SEZON 17 MAÇTA GÖREV ALDI
CSKA Moskova altyapısından yetişen Kislyak, bu sezon görev yaptığı 17 karşılaşmada 1.360 dakika sahada kaldı ve 3 asist üretti.
Genç orta saha, bir önceki sezonda ise 39 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Rus ekibiyle toplam 101 resmi karşılaşmaya çıkan Kislyak, bu maçlarda 13 gol ve 12 asist kaydetti.
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