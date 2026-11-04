Solskjaer, Beşiktaş'tan sonra 5. Lig'de!

Beşiktaş'tan Ağustos 2025'te ayrılan Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi belli oldu. Norveçli teknik adam, futbolculuk kariyerinin ardından doğup büyüdüğü Kristiansund'da hayatına devam ederken, fırsat buldukça yerel kulüp FCK'nin genç takımı ve A takımıyla çalıştığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Norveç basınından TV 2'ye konuşan 53 yaşındaki teknik direktör, memleketindeki yaşamından keyif aldığını ancak yeniden sahalara dönmek istediğini belirtti.
"TEKLİF ETSELERDİ MUHTEMELEN KABUL EDERDİM"
Solskjaer, futbolculuk döneminde de formasını giydiği ve 2018-2021 yılları arasında teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United'ı özlediğini dile getirdi.
Norveçli çalıştırıcı, "Harika zamanlardı ama her şeyin bir zamanı var. Özlüyorum, evet. Sonsuza kadar kalabileceğimi hayal edebilirdim ama hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.
MANCHESTER UNITED'A DÖNÜŞ İHTİMALİNİ ANLATTI
Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından ocak ayında gündeme gelen Manchester United'a dönüş ihtimali hakkında da konuşan Solskjaer, o dönemde sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük seçeneğinin değerlendirildiğini açıkladı.
Deneyimli teknik adam, "Hiçbirimiz bu işi almak için can atmıyorduk. Eğer teklif etselerdi muhtemelen kabul ederdim. O zamanlar, sezonun geri kalanında geçici antrenör olmamız konuşuluyordu. Geçmişe dönmek her zaman iyi olmuyor. Evet, sıraya girmiştim ama yazdan daha uzun süreceğini düşünmemiştim. Muhtemelen başkasının deneme zamanı gelmişti." dedi.
"TEKLİF ETSELERDİ MUHTEMELEN KABUL EDERDİM"
Solskjaer, futbolculuk döneminde de formasını giydiği ve 2018-2021 yılları arasında teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United'ı özlediğini dile getirdi.
Norveçli çalıştırıcı, "Harika zamanlardı ama her şeyin bir zamanı var. Özlüyorum, evet. Sonsuza kadar kalabileceğimi hayal edebilirdim ama hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.
MANCHESTER UNITED'A DÖNÜŞ İHTİMALİNİ ANLATTI
Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından ocak ayında gündeme gelen Manchester United'a dönüş ihtimali hakkında da konuşan Solskjaer, o dönemde sezon sonuna kadar geçici teknik direktörlük seçeneğinin değerlendirildiğini açıkladı.
Deneyimli teknik adam, "Hiçbirimiz bu işi almak için can atmıyorduk. Eğer teklif etselerdi muhtemelen kabul ederdim. O zamanlar, sezonun geri kalanında geçici antrenör olmamız konuşuluyordu. Geçmişe dönmek her zaman iyi olmuyor. Evet, sıraya girmiştim ama yazdan daha uzun süreceğini düşünmemiştim. Muhtemelen başkasının deneme zamanı gelmişti." dedi.
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