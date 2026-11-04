Galatasaray, harekete geçiyor: UEFA ile görüşme!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KIRMIZI BEKLENTİSİ
Galatasaray - Stuttgart maçına damga vuran anlardan biri henüz ilk dakikada yaşandı. Galatasaray, Mario Lemina ve Atakan Karazor arasında yaşanan pozisyon sonrası kırmızı kart bekledi ancak sarı kart çıktı. Pozisyon için VAR uyarısı da gelmedi.
6 PUANA ULAŞTI!
Galatasaray, Stuttgart galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştı ve üst tur için iddiasını ortaya koydu.
YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR!
Galatasaray, Sporting Lizbon ile deplasmanda oynanan maçta da Aleksey Batrakov'a orta sahada yapılan müdahale sonrası kırmızı kart beklemiş ancak beklediği karar çıkmamıştı.
Stuttgart maçı sonrası 6 puana ulaşan ve Devler Ligi'ndeki iddiasını sürdüren Galatasaray'da yönetim de iki pozisyon sonrası harekete geçmeye hazırlanıyor.
UEFA İLE GÖRÜŞME
Şampiyonlar Ligi'nde üst turu hedefleyen Galatasaray, sonraki maçlarda benzer pozisyonlar yaşanmaması için önlem almaya çalışacak. Galatasaray Yönetimi, söz konusu pozisyonlarla ilgili UEFA ile görüşmeyi planlıyor.
UĞURCAN ÇAKIR'IN SÖZLERİ
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Stuttgart maçının ardından Sporting Lizbon maçında Batrakov'un yaşadığı pozisyon ve hakem yönetimiyle ilgili, "Sporting deplasmanında ise Aleksey'in kırmızı kart pozisyonunun ardından bence haksız bir penaltı ve kötü bir hakem yönetimiyle mağlup olduk." dedi.
OKAN BURUK'TAN TEPKİ!
"BİZ DİNGİL DİYORUZ"
Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki maçta VAR hakemi olarak Alman Christian Dingert görev yapmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alman hakem Dingert ile ilgili, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanmıştı.
Okan Buruk, Stuttgart maçındaki hakem yönetimine ilişkin de, "İlk yarı çok sert müdahaleler vardı. Sarı kartlar daha fazla olabilirdi, Lemina'nın pozisyonu kırmızı olabilir miydi? İngiliz hakem ama kararlarını rakipten yana kullandı. Biz sonuçtan yine de mutluyuz."tepkisinde bulundu.
Galatasaray - Stuttgart maçına damga vuran anlardan biri henüz ilk dakikada yaşandı. Galatasaray, Mario Lemina ve Atakan Karazor arasında yaşanan pozisyon sonrası kırmızı kart bekledi ancak sarı kart çıktı. Pozisyon için VAR uyarısı da gelmedi.
6 PUANA ULAŞTI!
Galatasaray, Stuttgart galibiyetiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştı ve üst tur için iddiasını ortaya koydu.
YÖNETİM HAREKETE GEÇİYOR!
Galatasaray, Sporting Lizbon ile deplasmanda oynanan maçta da Aleksey Batrakov'a orta sahada yapılan müdahale sonrası kırmızı kart beklemiş ancak beklediği karar çıkmamıştı.
Stuttgart maçı sonrası 6 puana ulaşan ve Devler Ligi'ndeki iddiasını sürdüren Galatasaray'da yönetim de iki pozisyon sonrası harekete geçmeye hazırlanıyor.
UEFA İLE GÖRÜŞME
Şampiyonlar Ligi'nde üst turu hedefleyen Galatasaray, sonraki maçlarda benzer pozisyonlar yaşanmaması için önlem almaya çalışacak. Galatasaray Yönetimi, söz konusu pozisyonlarla ilgili UEFA ile görüşmeyi planlıyor.
UĞURCAN ÇAKIR'IN SÖZLERİ
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Stuttgart maçının ardından Sporting Lizbon maçında Batrakov'un yaşadığı pozisyon ve hakem yönetimiyle ilgili, "Sporting deplasmanında ise Aleksey'in kırmızı kart pozisyonunun ardından bence haksız bir penaltı ve kötü bir hakem yönetimiyle mağlup olduk." dedi.
OKAN BURUK'TAN TEPKİ!
"BİZ DİNGİL DİYORUZ"
Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki maçta VAR hakemi olarak Alman Christian Dingert görev yapmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alman hakem Dingert ile ilgili, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanmıştı.
Okan Buruk, Stuttgart maçındaki hakem yönetimine ilişkin de, "İlk yarı çok sert müdahaleler vardı. Sarı kartlar daha fazla olabilirdi, Lemina'nın pozisyonu kırmızı olabilir miydi? İngiliz hakem ama kararlarını rakipten yana kullandı. Biz sonuçtan yine de mutluyuz."tepkisinde bulundu.