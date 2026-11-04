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Trabzonspor, Freiburg karşısında galibiyet peşinde!

Konferans Ligi'nde ilk iki maçını kazanan Trabzonspor, sahasında Freiburg'u mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 12:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Freiburg karşısında galibiyet peşinde!
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında 5 Kasım Perşembe günü sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ve Sander Saga yapacak.

UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk iki maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, sahasında ise İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup ederek 6 puan toplayan bordo-mavililer, Freiburg'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Sidny Cabral ile sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, karşılaşmada forma giyemeyecek



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