Kevin Durant, günümüz basketbolundaki şut tehdidi ve geniş alanların Shaquille O'Neal'ı daha da etkili bir oyuncuya dönüştüreceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Durant, üç sayılık atışların oyundaki ağırlığının artmasının O'Neal'a pota altında daha geniş bir hareket alanı sağlayacağını savundu:
"Shaq bu dönemi çok severdi çünkü daha fazla üçlük atılıyor ve bu da alan açıyor. Herkes kanatlardaki oyuncuları savunmak zorunda. Shaq'ın oynayabileceği çok daha fazla alan olurdu."
O'Neal'ın daha fazla sayı ve ribaund üretebileceğini belirten Durant, etrafındaki şutörlere çıkaracağı toplarla asist sayısını da artırabileceğini söyledi. Durant'e göre savunmaların getireceği ikili sıkıştırmalar, O'Neal'a dışarıdaki takım arkadaşlarını besleme fırsatı sunardı.
Efsane pivot ise daha fazla sayı atabileceği fikrine katılsa da ribaund konusunda aynı ölçüde emin olmadığını dile getirdi. Topu daha fazla elinde tutmak istediği için kendi oynadığı dönemi tercih edeceğini de belirtti.
O'Neal ayrıca geçmişte yeterli şutörle oynamadığı düşüncesine karşı çıkarak Kobe Bryant, Rick Fox, Derek Fisher ve Robert Horry gibi isimleri hatırlattı.
NBA'deki 19 sezonunda 23.7 sayı, 10.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakalayan O'Neal, hiçbir sezonu triple-double ortalamasıyla tamamlamadı.
Orlando Magic'teki çaylak sezonunda 13.9 ribaund ortalamasına ulaşan O'Neal, 1999-2000 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla 29.7 sayı ve 3.8 asist üreterek bu iki alandaki kariyer zirvelerini yakalamıştı.
"Shaq bu dönemi çok severdi çünkü daha fazla üçlük atılıyor ve bu da alan açıyor. Herkes kanatlardaki oyuncuları savunmak zorunda. Shaq'ın oynayabileceği çok daha fazla alan olurdu."
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O'Neal'ın daha fazla sayı ve ribaund üretebileceğini belirten Durant, etrafındaki şutörlere çıkaracağı toplarla asist sayısını da artırabileceğini söyledi. Durant'e göre savunmaların getireceği ikili sıkıştırmalar, O'Neal'a dışarıdaki takım arkadaşlarını besleme fırsatı sunardı.
Efsane pivot ise daha fazla sayı atabileceği fikrine katılsa da ribaund konusunda aynı ölçüde emin olmadığını dile getirdi. Topu daha fazla elinde tutmak istediği için kendi oynadığı dönemi tercih edeceğini de belirtti.
O'Neal ayrıca geçmişte yeterli şutörle oynamadığı düşüncesine karşı çıkarak Kobe Bryant, Rick Fox, Derek Fisher ve Robert Horry gibi isimleri hatırlattı.
NBA'deki 19 sezonunda 23.7 sayı, 10.9 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakalayan O'Neal, hiçbir sezonu triple-double ortalamasıyla tamamlamadı.
Orlando Magic'teki çaylak sezonunda 13.9 ribaund ortalamasına ulaşan O'Neal, 1999-2000 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla 29.7 sayı ve 3.8 asist üreterek bu iki alandaki kariyer zirvelerini yakalamıştı.