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Beşiktaş BOA'dan Avrupa'da üçüncü galibiyet!

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş BOA, Maccabi Ashdod'u 70-60 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla organizasyondaki üçüncü galibiyetini elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 01:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş BOA'dan Avrupa'da üçüncü galibiyet!
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 Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Beşiktaş BOA, İsrail ekibi Maccabi Ashdod'u 70-60 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çekya'nın Nymburk kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-12 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 44-21 üstün gitti.

İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş BOA, üçüncü periyodunu 54-43 önde geçtiği mücadeleyi 70-60 kazandı.

Jillian Alleyne, 13 sayıyla siyah-beyazlı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. İsrail ekibinde Abigail Meyers'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Beşiktaş BOA, üçüncü galibiyetini elde etti. Maccabi Ashdod ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.



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