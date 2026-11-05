Beşiktaş BOA'dan Avrupa'da üçüncü galibiyet!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. haftasında Beşiktaş BOA, İsrail ekibi Maccabi Ashdod'u 70-60 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çekya'nın Nymburk kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 17-12 önde bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 44-21 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş BOA, üçüncü periyodunu 54-43 önde geçtiği mücadeleyi 70-60 kazandı.
Jillian Alleyne, 13 sayıyla siyah-beyazlı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. İsrail ekibinde Abigail Meyers'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Beşiktaş BOA, üçüncü galibiyetini elde etti. Maccabi Ashdod ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
İkinci devrede skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş BOA, üçüncü periyodunu 54-43 önde geçtiği mücadeleyi 70-60 kazandı.
Jillian Alleyne, 13 sayıyla siyah-beyazlı takımın galibiyetinde önemli rol oynadı. İsrail ekibinde Abigail Meyers'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Beşiktaş BOA, üçüncü galibiyetini elde etti. Maccabi Ashdod ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
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