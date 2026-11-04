UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'nin Liverpool'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın en iyi oyuncusu İsmail Yüksek seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekibin orta sahasında görev yapan milli futbolcu, İngiliz temsilcisi karşısındaki savunma performansıyla UEFA Teknik Gözlemci Grubu'nun takdirini kazandı.
UEFA'DAN İSMAİL YÜKSEK'E ÖVGÜ!
UEFA Teknik Gözlemci Grubu, İsmail Yüksek'in maçın en iyi oyuncusu seçilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin de desteğiyle, sahanın ortasında Liverpool'un hücum tehdidinin büyük bir kısmını son derece etkili bir şekilde etkisiz hale getiren defansif orta saha üçlüsünde hayati bir rol oynadı."
ORTA SAHADAKİ PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI!
İsmail Yüksek, Liverpool karşısında N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ile birlikte orta sahada görev yaptı.
UEFA Teknik Gözlemci Grubu, üç oyuncunun Liverpool'un hücum tehdidini sınırlandırmadaki katkısını vurgularken İsmail Yüksek'i karşılaşmanın en iyi oyuncusu olarak belirledi.
UEFA'DAN İSMAİL YÜKSEK'E ÖVGÜ!
UEFA Teknik Gözlemci Grubu, İsmail Yüksek'in maçın en iyi oyuncusu seçilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin de desteğiyle, sahanın ortasında Liverpool'un hücum tehdidinin büyük bir kısmını son derece etkili bir şekilde etkisiz hale getiren defansif orta saha üçlüsünde hayati bir rol oynadı."
ORTA SAHADAKİ PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI!
İsmail Yüksek, Liverpool karşısında N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ile birlikte orta sahada görev yaptı.
UEFA Teknik Gözlemci Grubu, üç oyuncunun Liverpool'un hücum tehdidini sınırlandırmadaki katkısını vurgularken İsmail Yüksek'i karşılaşmanın en iyi oyuncusu olarak belirledi.
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