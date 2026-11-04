Arsenal ve Napoli'nin eski kalecisi David Ospina futbolu bıraktı!

Kolombiyalı kaleci David Ospina, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kariyerinde Arsenal, Napoli ve Al-Nassr gibi takımların formasını giyen deneyimli file bekçisi, emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyurdu.
DAVID OSPINA FUTBOLU BIRAKTI
Instagram hesabından paylaşım yapan Ospina, futbol kariyerine ilişkin duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Futbola teşekkür ediyorum! Pes etmiyorum... Minnettarım! Harika bir yolculuk oldu! Gülümsemem beni nereye götürürse oraya gideceğim!"
AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDE FORMA GİYDİ
Profesyonel kariyeri boyunca birçok ülkede görev yapan David Ospina, Atletico Nacional, Nice, Arsenal, Napoli, Al-Nassr ve Atlante formalarını giydi.
İngiltere'de Arsenal, İtalya'da ise Napoli ile mücadele eden Kolombiyalı kaleci, kariyerinde çeşitli kupa başarıları elde etti.
KARİYERİNE BİRÇOK KUPA SIĞDIRDI!
David Ospina, kulüp kariyerinde FA Kupası, İngiltere Süper Kupası, İtalya Kupası ve Kolombiya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Deneyimli eldiven, ayrıca Kolombiya'da lig şampiyonluğu elde etti.
MİLLİ TAKIMDA 130 MAÇA ÇIKTI!
Kolombiya Milli Takımı'nın da uzun yıllar kalesini koruyan Ospina, ülkesinin formasını 130 karşılaşmada giydi.
Tecrübeli kaleci, milli takım kariyerinde Copa America'da ikincilik ve üçüncülük başarıları yaşadı.
David Ospina, 38 yaşında aldığı emeklilik kararıyla profesyonel futbol kariyerini noktaladı.
DAVID OSPINA FUTBOLU BIRAKTI
Instagram hesabından paylaşım yapan Ospina, futbol kariyerine ilişkin duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Futbola teşekkür ediyorum! Pes etmiyorum... Minnettarım! Harika bir yolculuk oldu! Gülümsemem beni nereye götürürse oraya gideceğim!"
AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDE FORMA GİYDİ
Profesyonel kariyeri boyunca birçok ülkede görev yapan David Ospina, Atletico Nacional, Nice, Arsenal, Napoli, Al-Nassr ve Atlante formalarını giydi.
İngiltere'de Arsenal, İtalya'da ise Napoli ile mücadele eden Kolombiyalı kaleci, kariyerinde çeşitli kupa başarıları elde etti.
KARİYERİNE BİRÇOK KUPA SIĞDIRDI!
David Ospina, kulüp kariyerinde FA Kupası, İngiltere Süper Kupası, İtalya Kupası ve Kolombiya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
Deneyimli eldiven, ayrıca Kolombiya'da lig şampiyonluğu elde etti.
MİLLİ TAKIMDA 130 MAÇA ÇIKTI!
Kolombiya Milli Takımı'nın da uzun yıllar kalesini koruyan Ospina, ülkesinin formasını 130 karşılaşmada giydi.
Tecrübeli kaleci, milli takım kariyerinde Copa America'da ikincilik ve üçüncülük başarıları yaşadı.
David Ospina, 38 yaşında aldığı emeklilik kararıyla profesyonel futbol kariyerini noktaladı.
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