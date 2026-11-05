Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, Yaxel Lendeborg'un NBA kariyerinin ilk haftalarındaki performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 95.7 The Game'e konuşan Lacob, draft seçimlerinin zorluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Draft zor bir iş. Bazı takımlar bir türlü doğru seçimi yapamıyor. Biz bu kez doğru seçimi yaptık. Draftta istediğimiz oyuncunun o olduğuna yüzde 100 emindim."
Geçmiş draftlarda hatalar yaptığını kabul eden Lacob, bu kararlar nedeniyle eleştirilmeyi hak ettiğini de söyledi.
Warriors, önceki yıllarda üst sıralardan James Wiseman ve Jonathan Kuminga'yı seçmişti. İki oyuncu da kulübün beklentilerini karşılayamamış ve bu sezon başka takımların kadrolarında yer almıştı.
Golden State'in 11. sıradan seçtiği Lendeborg'un o noktaya kadar kalacağının garantisi bulunmuyordu. Ancak Lacob, NBA yöneticilerinin genç oyuncuların potansiyeline gösterdiği ilginin kendileri için bir fırsat yaratabileceğini düşündüğünü belirtti:
"NBA genel menajerleri 18-19 yaşındaki oyunculara bayılıyor. Hepimiz bunu yaptık. Bu oyunculardan bazılarının çok yüksek potansiyeli var. Ama bu çocuk, oynamaya hazır bir şampiyon gibi görünüyordu."
Lendeborg'un beklentileri de aştığını söyleyen Lacob, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnanılmaz olan şu: Olabileceğini düşündüğümüz her şeyin üzerine çıktı. Steve Kerr'ü kesinlikle şaşırttı. Hiçbir zayıf yönü yok."
24 yaşındaki Lendeborg, NBA'deki ilk sekiz maçında 21.5 sayı, 7.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakaladı.
Jimmy Butler'ın sakatlığı ve Kristaps Porzingis'in emekliliği değerlendirdiğine ilişkin haberler nedeniyle ön alanda sıkıntı yaşayan Warriors, genç oyuncudan önemli katkı aldı.
Lendeborg, son kolej sezonunda Big Ten'de yılın oyuncusu seçilmiş ve All-American en iyi beşine girmişti. Michigan'ın 1989'dan bu yana ilk ulusal şampiyonluğunu kazanmasında da önemli rol oynamıştı.
"Draft zor bir iş. Bazı takımlar bir türlü doğru seçimi yapamıyor. Biz bu kez doğru seçimi yaptık. Draftta istediğimiz oyuncunun o olduğuna yüzde 100 emindim."
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Geçmiş draftlarda hatalar yaptığını kabul eden Lacob, bu kararlar nedeniyle eleştirilmeyi hak ettiğini de söyledi.
Warriors, önceki yıllarda üst sıralardan James Wiseman ve Jonathan Kuminga'yı seçmişti. İki oyuncu da kulübün beklentilerini karşılayamamış ve bu sezon başka takımların kadrolarında yer almıştı.
Golden State'in 11. sıradan seçtiği Lendeborg'un o noktaya kadar kalacağının garantisi bulunmuyordu. Ancak Lacob, NBA yöneticilerinin genç oyuncuların potansiyeline gösterdiği ilginin kendileri için bir fırsat yaratabileceğini düşündüğünü belirtti:
"NBA genel menajerleri 18-19 yaşındaki oyunculara bayılıyor. Hepimiz bunu yaptık. Bu oyunculardan bazılarının çok yüksek potansiyeli var. Ama bu çocuk, oynamaya hazır bir şampiyon gibi görünüyordu."
Lendeborg'un beklentileri de aştığını söyleyen Lacob, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnanılmaz olan şu: Olabileceğini düşündüğümüz her şeyin üzerine çıktı. Steve Kerr'ü kesinlikle şaşırttı. Hiçbir zayıf yönü yok."
24 yaşındaki Lendeborg, NBA'deki ilk sekiz maçında 21.5 sayı, 7.0 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakaladı.
Jimmy Butler'ın sakatlığı ve Kristaps Porzingis'in emekliliği değerlendirdiğine ilişkin haberler nedeniyle ön alanda sıkıntı yaşayan Warriors, genç oyuncudan önemli katkı aldı.
Lendeborg, son kolej sezonunda Big Ten'de yılın oyuncusu seçilmiş ve All-American en iyi beşine girmişti. Michigan'ın 1989'dan bu yana ilk ulusal şampiyonluğunu kazanmasında da önemli rol oynamıştı.