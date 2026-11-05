Thomas Reis: 'Freiburg çok iyi bildiğim takımlardan biri'

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde bordo-mavili takımın teknik direktörü Thomas Reis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "PUANLARI ALAN TARAF BİZ OLALIM"
Karşılaşmanın öneminin farkında olduklarını belirten Reis, Freiburg'un güçlü bir takım olduğunu vurguladı.
"Maçın öneminin bilincindeyiz. Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptık. Freiburg çok iyi bildiğim takımlardan biri, sıkı bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız ve umarım puanları alan taraf biz olacağız."
"ONUACHU İÇİN İYİ BİR FIRSAT"
Paul Onuachu ile Franculino Dju'nun farklı özelliklere sahip santrforlar olduğunu ifade eden Alman teknik adam, Nijeryalı golcünün dönüşünün kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
"Elbette farklı oyuncular, farklı santrfor tipleri. Paul Onuachu ile kafa toplarında bir avantajınız oluyor. Franculino Dju birkaç hafta bizimle olamayacak. Bu Onuachu için iyi bir fırsat. O da geri döndüğü için çok mutluyum."
"FARKLI OYUNCULAR İÇİN FIRSAT OLACAK"
Takımdaki eksikler hakkında da konuşan Reis, Tim'in küçük bir sakatlığı bulunduğunu ve Freiburg karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
"Bizimle birlikte olmayan oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Tim'in ufak bir sakatlığı var ve bizimle olmayacak. Farklı oyuncular için fırsat olacak. Onlar da süre almak için hazırlar."
Karşılaşmanın öneminin farkında olduklarını belirten Reis, Freiburg'un güçlü bir takım olduğunu vurguladı.
"Maçın öneminin bilincindeyiz. Konferans Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptık. Freiburg çok iyi bildiğim takımlardan biri, sıkı bir takıma karşı oynayacağız. Elimizden geleni yapacağız ve umarım puanları alan taraf biz olacağız."
"ONUACHU İÇİN İYİ BİR FIRSAT"
Paul Onuachu ile Franculino Dju'nun farklı özelliklere sahip santrforlar olduğunu ifade eden Alman teknik adam, Nijeryalı golcünün dönüşünün kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
"Elbette farklı oyuncular, farklı santrfor tipleri. Paul Onuachu ile kafa toplarında bir avantajınız oluyor. Franculino Dju birkaç hafta bizimle olamayacak. Bu Onuachu için iyi bir fırsat. O da geri döndüğü için çok mutluyum."
"FARKLI OYUNCULAR İÇİN FIRSAT OLACAK"
Takımdaki eksikler hakkında da konuşan Reis, Tim'in küçük bir sakatlığı bulunduğunu ve Freiburg karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
"Bizimle birlikte olmayan oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Tim'in ufak bir sakatlığı var ve bizimle olmayacak. Farklı oyuncular için fırsat olacak. Onlar da süre almak için hazırlar."
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