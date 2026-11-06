Maxime Lefevre: 'Anadolu Efes'e ciddi zorluk çıkardık'

EuroLeague'in 10. haftasında Paris Basketbol, deplasmanda Anadolu Efes'i 95-90 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Paris Basketbol Başantrenörü Maxime Lefevre, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
"TAKIMCA KAZANILMIŞ BİR GALİBİYET"
Takım olarak önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Lefevre, "Takımca çok önemli bir galibiyet aldık. Kadrodaki tüm oyunculardan katkı aldık. Özellikle çok fazla süre almayan Maozinha Pereira oyuna çok büyük etki etti. Hifi, yine çok özel maçlarından birini ortaya koydu, 28 sayı kaydetti, 9 asist yaptı. Anadolu Efes'e çok ciddi bir zorluk çıkardı." ifadelerini kullandı.
PAYNE'E ÖVGÜ
Anadolu Efes'in yıldızı Payne'in performansına da değinen Fransız çalıştırıcı, "Anadolu Efes'te Payne gibi özel ve önemli bir oyuncu var. O da çok önemli bir performans ortaya koydu. Onu savunmakta zorluk çektik. Şu anda Avrupa Ligi'ndeki herkes Payne'nin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyor." dedi.
"SON ÇEYREKTE TOPARLAMAYI BAŞARDIK"
Karşılaşmanın son bölümünde ortaya koydukları performansla galibiyete ulaştıklarını belirten Lefevre, sözlerini şöyle tamamladı:
"Rakibimizden ilk çeyrekte 26 sayı yedik. Özellikle ikinci periyotta fiziksel mücadeleyi ve sertliği artırınca rakibi 10 sayıda tuttuk. Üçüncü çeyreğe tamamen enerjisiz, sanki ölü gibi başladık, 34 sayı yedik. Ancak son çeyrekte toparlamayı başardık. Ortaya koyduğumuz mücadeleyle ve geri dönüşümümüzle maçı kazanmayı bildik."
"TAKIMCA KAZANILMIŞ BİR GALİBİYET"
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Takım olarak önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Lefevre, "Takımca çok önemli bir galibiyet aldık. Kadrodaki tüm oyunculardan katkı aldık. Özellikle çok fazla süre almayan Maozinha Pereira oyuna çok büyük etki etti. Hifi, yine çok özel maçlarından birini ortaya koydu, 28 sayı kaydetti, 9 asist yaptı. Anadolu Efes'e çok ciddi bir zorluk çıkardı." ifadelerini kullandı.
PAYNE'E ÖVGÜ
Anadolu Efes'in yıldızı Payne'in performansına da değinen Fransız çalıştırıcı, "Anadolu Efes'te Payne gibi özel ve önemli bir oyuncu var. O da çok önemli bir performans ortaya koydu. Onu savunmakta zorluk çektik. Şu anda Avrupa Ligi'ndeki herkes Payne'nin nasıl bir oyuncu olduğunu biliyor." dedi.
"SON ÇEYREKTE TOPARLAMAYI BAŞARDIK"
Karşılaşmanın son bölümünde ortaya koydukları performansla galibiyete ulaştıklarını belirten Lefevre, sözlerini şöyle tamamladı:
"Rakibimizden ilk çeyrekte 26 sayı yedik. Özellikle ikinci periyotta fiziksel mücadeleyi ve sertliği artırınca rakibi 10 sayıda tuttuk. Üçüncü çeyreğe tamamen enerjisiz, sanki ölü gibi başladık, 34 sayı yedik. Ancak son çeyrekte toparlamayı başardık. Ortaya koyduğumuz mücadeleyle ve geri dönüşümümüzle maçı kazanmayı bildik."