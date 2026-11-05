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Schuster: "Trabzonspor, kalite olarak iyiydi"

Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Freiburg'da teknik direktör Julian Schuster, bordo-mavililerin performansını değerlendirirken galibiyetin kendileri için önemine dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 23:37 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 23:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Schuster: 'Trabzonspor, kalite olarak iyiydi'
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Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile oynadıkları maç sonrası konuştu.

Freiburg Teknik Direktörü Julian Schuster, çok önemli bir maç oynadıklarını belirterek "Defansif yönden çok aktif olduk, çok agresif oynadık. İlk yarıda en iyi mücadeleyi vermek istedik. Çok iyi mücadele de verdik. Bazı şansları kaçırdık. İstediğimiz şansları da kullanamadık. Böyle bir statta böyle bir atmosfer içinde çok önemli maç oynadık. Ama burada bu 3 puanı almak bizim için çok önemliydi." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor'un da oyununu değerlendiren Schuster, "Trabzonspor, kalite olarak çok iyiydi. Çok uyanıktılar. Çok enerjiliydiler. İlk yarıda çok uyanık davrandılar. Top kapmakta çok iyi oynadık. Ona göre de hareket ettik. Ama dediğim gibi Trabzonspor bugün çok iyi oynadı. Trabzonspor'a gelecek maçlarda iyi şanslar diliyorum." şeklinde konuştu.



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