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Fenerbahçe Medicana set vermedi: 6'da 6!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, yenilgisiz serisini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 15:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Medicana set vermedi: 6'da 6!
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Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin yedinci haftasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-10, 25-15 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, bir maç eksiğiyle çıktığı altı karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

İLK SETTE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

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Fenerbahçe Medicana mücadeleye Kübra Akman, Arelya Karasoy, Arina Fedorovtseva, Melissa Vargas, Hande Baladın ve Chaka Ogbogu altısı, liberoda ise Brenda Castillo ile başladı.

Fedorovtseva'nın servis turunda skoru 7-2'ye getiren ev sahibi ekip, Hande Baladın ve Melissa Vargas'ın hücumdaki katkısıyla farkı açtı. Kübra Akman ve Ogbogu'nun da sayılarıyla son bölüme 20-9 önde giren Fenerbahçe, ilk seti 25-10 kazandı.

VARGAS VE HANDE ETKİLİ OLDU

İkinci sete Vargas'ın sayılarıyla başlayan sarı-lacivertliler, rakibinin skoru 2-2'ye getirmesinin ardından yeniden üstünlüğü ele aldı. Arelya Karasoy ve Hande Baladın'ın katkısıyla 8-4'ü bulan Fenerbahçe, hücumdaki etkili oyununu sürdürerek farkı korudu.

Son bölüme 21-14 önde giren ev sahibi ekip, seti 25-15 alarak durumu 2-0'a taşıdı.

ÜÇÜNCÜ SETTE DE KONTROLÜ BIRAKMADI

Saliha Şahin'in sayılarıyla üçüncü sete 5-1'lik başlangıç yapan Fenerbahçe Medicana, Kübra Akman ve Hande Baladın'ın katkısıyla skoru 15-7'ye getirdi.

Farkı 21-11'de çift haneye çıkaran sarı-lacivertliler, seti 25-18, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak kayıpsız yoluna devam etti.

SALİHA ŞAHİN'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Medicana oyuncusu Saliha Şahin'in doğum günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Şahin, sürpriz için teşekkür etti.



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