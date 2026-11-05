Bayern Münih'te rekor imza: Harry Kane

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, İngiliz forveti Harry Kane ile sözleşme yenilediğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz forvet takımıyla 2029 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.
YILLIK BRÜT EN AZ 25 MİLYON EURO
İngiliz golcünün yeni sözleşmesiyle yıllık brüt en az 25 milyon euro kazanması bekleniyor. İngiliz golcü, bu ücretle temel maaş bakımından Avrupa'nın en çok kazanan futbolcusu olabilir.
İngiliz golcü, Bayern ile iki Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve iki Almanya Süper Kupası kazandı.
2026 Ballon d'Or ödülünü kazanan Harry Kane, FIFPRO 2026 Dünya 11'i adayları arasında yer almıştı.
KANE: "BAYERN MÜNİH'TE KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"
Sözleşmesini uzatmasının ardından konuşan Harry Kane, "Bayern Münih'te kendimi evimde hissediyorum. Kulübü, taraftarları ve Münih şehrini seviyorum. Harika bir takımımız var. Vincent Kompany de harika bir teknik direktör. Bu kulübün bir parçası olmak beni çok gururlandırıyor. Ailemin tamamı burada çok mutlu. Kalmak istiyordum. Şimdi geleceğe heyecanla bakıyorum ve bu büyük kulüple daha pek çok kupa kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
BAYERN MUNIH PERFORMANSI
2023 yazında Tottenham'dan yaklaşık 100 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Kane, Alman ekibinde çıktığı 161 resmi maçta 156 gol ve 40 asistlik performans sergiledi.
YILLIK BRÜT EN AZ 25 MİLYON EURO
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İngiliz golcünün yeni sözleşmesiyle yıllık brüt en az 25 milyon euro kazanması bekleniyor. İngiliz golcü, bu ücretle temel maaş bakımından Avrupa'nın en çok kazanan futbolcusu olabilir.
İngiliz golcü, Bayern ile iki Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve iki Almanya Süper Kupası kazandı.
2026 Ballon d'Or ödülünü kazanan Harry Kane, FIFPRO 2026 Dünya 11'i adayları arasında yer almıştı.
KANE: "BAYERN MÜNİH'TE KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"
Sözleşmesini uzatmasının ardından konuşan Harry Kane, "Bayern Münih'te kendimi evimde hissediyorum. Kulübü, taraftarları ve Münih şehrini seviyorum. Harika bir takımımız var. Vincent Kompany de harika bir teknik direktör. Bu kulübün bir parçası olmak beni çok gururlandırıyor. Ailemin tamamı burada çok mutlu. Kalmak istiyordum. Şimdi geleceğe heyecanla bakıyorum ve bu büyük kulüple daha pek çok kupa kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
BAYERN MUNIH PERFORMANSI
2023 yazında Tottenham'dan yaklaşık 100 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Kane, Alman ekibinde çıktığı 161 resmi maçta 156 gol ve 40 asistlik performans sergiledi.