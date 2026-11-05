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Kasımpaşa'da Alfred Schreuder ilk sınavında

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 13:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa'da Alfred Schreuder ilk sınavında
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İstanbul temsilcisi, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrılan Gaziantep ekibi ise 8 puanla 16. basamakta yer alıyor.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu'nun yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder yönetiminde ilk maçına çıkacak.



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