Kasımpaşa'da Alfred Schreuder ilk sınavında

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 6 Kasım Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
İstanbul temsilcisi, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla beşinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'de çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrılan Gaziantep ekibi ise 8 puanla 16. basamakta yer alıyor.
Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu'nun yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder yönetiminde ilk maçına çıkacak.
İstanbul temsilcisi, ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla beşinci sırada bulunuyor.
Süper Lig'de çıktığı maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgiyle ayrılan Gaziantep ekibi ise 8 puanla 16. basamakta yer alıyor.
Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin başına geçen Emre Belözoğlu'nun yerine getirilen Hollandalı teknik direktör Alfred Schreuder yönetiminde ilk maçına çıkacak.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü