Miami Heat'in Los Angeles Clippers'ı uzatmada 117-116 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet üçlüğünü kaydeden Klay Thompson, sezon başlangıcındaki formundan ve fiziksel durumundan memnun olduğunu belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmayı 30 sayıyla tamamlayan ve üç sayı çizgisinin gerisinden 17 denemede sekiz isabet bulan Thompson, şu ifadeleri kullandı:
"Kendimi harika hissediyorum. Uzun zamandır bu kadar iyi hissetmemiştim. Yıllardır bir sezona böyle başlamamıştım."
Bacaklarında herhangi bir ağrı hissetmediğini söyleyen tecrübeli şutör, Dallas Mavericks'te geçirdiği iki sezonda ulaşamadığı 30 sayı barajını aşmanın kendisine güven verdiğini vurguladı:
"Yıllar sonra ilk kez 30 sayı attım. Bu da devam etmek için bana büyük bir özgüven veriyor."
Uzatmanın bitimine bir saniye kala sol köşeden bulduğu üçlükle takımını galibiyete taşıyan Thompson, o bölgeden sayısız şut çalıştığını anlattı:
"Özellikle sağ elini kullanan bir şutör olarak sol köşeden binlerce üçlük attım. Benim gibi sağ elini kullanan biri için muhtemelen dışarıdan atılabilecek en kolay şut."
"Ayaklarımı doğru yerleştirdim. Top parmaklarımdan çıkarken gerçekten çok iyi hissettirdi."
Thompson, son saniyedeki savunma görevi nedeniyle sevincini hemen yaşayamadığını da belirtti:
"Sahanın diğer ucuna yakın bir yerden şut atan oyuncunun önünde kalmam gerekiyordu. O an geçtikten sonra harika hissettim. Yalan söyleyemem, gerçekten çok güzeldi."
Oyunundaki en önemli ilerlemenin sabırlı kalabilmek olduğunu söyleyen Thompson, şutlarını zorlamamaya çalıştığını ifade etti:
"Bu gece genel olarak çok iyi şutlar seçtiğimi düşünüyorum. Belki iki ya da üç kötü denemem olmuştur ama hiçbir şeyi zorlamadım."
Sezona dört mağlubiyetle başlayan Miami, son dört maçının üçünü kazanarak derecesini 3-5'e getirdi. Heat'in sıradaki rakibi ise Thompson'ın eski takımı Golden State Warriors olacak.
Birlikte büyüdüğü isimlerle yeniden buluşmanın kendisi için özel olduğunu belirten Thompson, şunları söyledi:
"O isimleri görmek her zaman harika olacak. Özel bir gece yaşayacağım. Bu sezon oraya yalnızca bir kez gidebiliyorum. Bu yüzden her anının tadını çıkaracağım."
Warriors'ın iyi basketbol oynadığını söyleyen Thompson, pazar günü Clippers karşısında 37 sayı atan çaylak Yaxel Lendeborg'u da övdü. Lendeborg, Stephen Curry'nin 2010'daki performansından bu yana bir Warriors çaylağının ulaştığı en yüksek sayıya imza atmıştı.
"Harika oynuyor. Draymond Green gibi iyi bir lideri var. Michigan State-Michigan rekabeti üzerinden muhtemelen birbirlerine takılıyorlardır."
Thompson, Clippers karşısında 27 sayı, 14 ribaund ve altı asist üreten takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı:
"Giannis gerçekten eşsiz. Onun gibi akıcı şekilde potaya gidebilen başka kimse yok."
"Birçok süper yıldız sezona yavaş yavaş alışır ama o öyle değil. Her zaman yüzde 100'ünü veriyor."
Thompson, Antetokounmpo'yu "NBA tarihinin iki yönlü en büyük güçlerinden biri" olarak nitelendirdi.
İkinci çeyrekte 20 sayı geriye düşen Miami, ikinci yarıda savunmasını sertleştirerek Clippers'a normal sürenin son iki çeyreğinde yalnızca 40 sayı izni verdi.
"Çok mücadele ettik. Göze hoş gelen bir maç değildi ama kazanmayı başarmak güzeldi. Çünkü sezonun başından beri zorlanıyorduk."
Miami'nin kendisini tercih etmesinde kulüp kültürünün önemli rol oynadığını belirten Thompson, "Bu kültür gerçekten var. Özellikle kariyerimin bu aşamasında sizden alabileceklerinin en iyisini alıyorlar" dedi.
"Kendimi harika hissediyorum. Uzun zamandır bu kadar iyi hissetmemiştim. Yıllardır bir sezona böyle başlamamıştım."
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Bacaklarında herhangi bir ağrı hissetmediğini söyleyen tecrübeli şutör, Dallas Mavericks'te geçirdiği iki sezonda ulaşamadığı 30 sayı barajını aşmanın kendisine güven verdiğini vurguladı:
"Yıllar sonra ilk kez 30 sayı attım. Bu da devam etmek için bana büyük bir özgüven veriyor."
Uzatmanın bitimine bir saniye kala sol köşeden bulduğu üçlükle takımını galibiyete taşıyan Thompson, o bölgeden sayısız şut çalıştığını anlattı:
"Özellikle sağ elini kullanan bir şutör olarak sol köşeden binlerce üçlük attım. Benim gibi sağ elini kullanan biri için muhtemelen dışarıdan atılabilecek en kolay şut."
"Ayaklarımı doğru yerleştirdim. Top parmaklarımdan çıkarken gerçekten çok iyi hissettirdi."
Thompson, son saniyedeki savunma görevi nedeniyle sevincini hemen yaşayamadığını da belirtti:
"Sahanın diğer ucuna yakın bir yerden şut atan oyuncunun önünde kalmam gerekiyordu. O an geçtikten sonra harika hissettim. Yalan söyleyemem, gerçekten çok güzeldi."
Oyunundaki en önemli ilerlemenin sabırlı kalabilmek olduğunu söyleyen Thompson, şutlarını zorlamamaya çalıştığını ifade etti:
"Bu gece genel olarak çok iyi şutlar seçtiğimi düşünüyorum. Belki iki ya da üç kötü denemem olmuştur ama hiçbir şeyi zorlamadım."
Sezona dört mağlubiyetle başlayan Miami, son dört maçının üçünü kazanarak derecesini 3-5'e getirdi. Heat'in sıradaki rakibi ise Thompson'ın eski takımı Golden State Warriors olacak.
Birlikte büyüdüğü isimlerle yeniden buluşmanın kendisi için özel olduğunu belirten Thompson, şunları söyledi:
"O isimleri görmek her zaman harika olacak. Özel bir gece yaşayacağım. Bu sezon oraya yalnızca bir kez gidebiliyorum. Bu yüzden her anının tadını çıkaracağım."
Warriors'ın iyi basketbol oynadığını söyleyen Thompson, pazar günü Clippers karşısında 37 sayı atan çaylak Yaxel Lendeborg'u da övdü. Lendeborg, Stephen Curry'nin 2010'daki performansından bu yana bir Warriors çaylağının ulaştığı en yüksek sayıya imza atmıştı.
"Harika oynuyor. Draymond Green gibi iyi bir lideri var. Michigan State-Michigan rekabeti üzerinden muhtemelen birbirlerine takılıyorlardır."
Thompson, Clippers karşısında 27 sayı, 14 ribaund ve altı asist üreten takım arkadaşı Giannis Antetokounmpo hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı:
"Giannis gerçekten eşsiz. Onun gibi akıcı şekilde potaya gidebilen başka kimse yok."
"Birçok süper yıldız sezona yavaş yavaş alışır ama o öyle değil. Her zaman yüzde 100'ünü veriyor."
Thompson, Antetokounmpo'yu "NBA tarihinin iki yönlü en büyük güçlerinden biri" olarak nitelendirdi.
İkinci çeyrekte 20 sayı geriye düşen Miami, ikinci yarıda savunmasını sertleştirerek Clippers'a normal sürenin son iki çeyreğinde yalnızca 40 sayı izni verdi.
"Çok mücadele ettik. Göze hoş gelen bir maç değildi ama kazanmayı başarmak güzeldi. Çünkü sezonun başından beri zorlanıyorduk."
Miami'nin kendisini tercih etmesinde kulüp kültürünün önemli rol oynadığını belirten Thompson, "Bu kültür gerçekten var. Özellikle kariyerimin bu aşamasında sizden alabileceklerinin en iyisini alıyorlar" dedi.