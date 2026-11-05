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Galatasaray'dan Batrakov'a yüzde 100 zam

Galatasaray, yıldız oyuncusu Aleksey Batrakov'un 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini 100 milyon euroya çıkarmayı planlıyor. Ayrıca başarılı oyuncunun 3 milyon 250 bin euroluk maaşı da 6 milyon euro seviyesine yükseltilecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 09:42
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Batrakov'a yüzde 100 zam
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Batrakov
Batrakov
Galatasaray
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 4 gol atan Aleksey Batrakov'u erken elden kaçırmamak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon başında Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Rus oyuncunun 55 milyon euro olan serbest kalma maddesini 100 milyon euro seviyelerine çıkarmayı planlıyor.

Bunun için 21 yaşındaki on numaraya yeni bir sözleşme önerilmesi gündemde.

MAAŞI 3.250'DAN 6 MİLYONA ÇIKACAK

Yönetim, Batrakov'a 3 milyon 250 bin euro olan maaşı yerine 6 milyon euro seviyelerinde bir teklif sunacak. Sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde Batrakov'un menajeriyle masaya oturacak.

5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Başarılı oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2031 yılının haziran ayında sona eriyor. Ayrıca genç yeteneğin bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'lik bölümü de eski kulübü FC Lokomotiv Moskova'ya ödenecek.

DEVLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Avrupa'nın devleri Barcelona, PSG, Chelsea ve Liverpool, Batrakov'u yakından takip ediyor. 



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