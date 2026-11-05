Galatasaray'dan Batrakov'a yüzde 100 zam

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 4 gol atan Aleksey Batrakov'u erken elden kaçırmamak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı yönetim, bu sezon başında Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Rus oyuncunun 55 milyon euro olan serbest kalma maddesini 100 milyon euro seviyelerine çıkarmayı planlıyor.
Bunun için 21 yaşındaki on numaraya yeni bir sözleşme önerilmesi gündemde.
MAAŞI 3.250'DAN 6 MİLYONA ÇIKACAK
Yönetim, Batrakov'a 3 milyon 250 bin euro olan maaşı yerine 6 milyon euro seviyelerinde bir teklif sunacak. Sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde Batrakov'un menajeriyle masaya oturacak.
5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Başarılı oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2031 yılının haziran ayında sona eriyor. Ayrıca genç yeteneğin bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'lik bölümü de eski kulübü FC Lokomotiv Moskova'ya ödenecek.
DEVLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Avrupa'nın devleri Barcelona, PSG, Chelsea ve Liverpool, Batrakov'u yakından takip ediyor.
Bunun için 21 yaşındaki on numaraya yeni bir sözleşme önerilmesi gündemde.
MAAŞI 3.250'DAN 6 MİLYONA ÇIKACAK
Yönetim, Batrakov'a 3 milyon 250 bin euro olan maaşı yerine 6 milyon euro seviyelerinde bir teklif sunacak. Sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde Batrakov'un menajeriyle masaya oturacak.
5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Başarılı oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2031 yılının haziran ayında sona eriyor. Ayrıca genç yeteneğin bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'lik bölümü de eski kulübü FC Lokomotiv Moskova'ya ödenecek.
DEVLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Avrupa'nın devleri Barcelona, PSG, Chelsea ve Liverpool, Batrakov'u yakından takip ediyor.