Bugün
23:00
Celtic
Beşiktaş
Bugün
20:45
Trabzonspor
Freiburg
Bugün
20:45
Anderlecht
RB Salzburg
Bugün
20:45
AC Milan
Ferencvaros
Bugün
20:45
Real Sociedad
Lyon
Bugün
20:45
Sparta Prag
Bournemouth
Bugün
20:45
C.Palace
Hoffenheim
Bugün
23:00
Celta Vigo
Union St.Gilloise
Bugün
23:00
Sunderland
Dinamo Zagreb
Bugün
23:00
Alkmaar
Juventus
Bugün
23:00
Benfica
Lech Poznan
Bugün
23:00
Leverkusen
Marsilya
Bugün
20:45
Atalanta
Kairat Almaty
Bugün
20:45
FC Midtjylland
Ajax
Bugün
23:00
AS Monaco
FC Nordsjaelland
Bugün
23:00
Getafe
Brighton

Fenerbahçe maçı sonrası Jamie Carragher'dan Liverpool'a eleştiri

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye kaybettiği maçı değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 12:00
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe maçı sonrası Jamie Carragher'dan Liverpool'a eleştiri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyolar Ligi'nde sezonun 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Liverpool'u geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin golleri Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi'den geldi.

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, maçın ardından değerlendirmelerde bulunurken transfer ve kadro planlamasıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


"ENDİŞE VERİCİ BİR TABLO ORTAYA ÇIKIYOR"

Jamei Carragher, maçın ardından CBS Sports'ta katıldığı yayında, "Bence bu durum, Liverpool'un sahip olduğu kadronun çok pahalı olmasına rağmen olması gereken seviyede olmadığını bir kez daha gösteriyor. Özellikle takıma yeni katılan bazı oyuncuları düşündüğünüzde, kulüp yönetimi adına endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor." dedi.

Carragher sözlerine şöyle devam etti, "Örneğin Trey Nyoni, bir diğer genç yetenek Rio Ngumoha ile birlikte Liverpool'un en iyi oyuncularıydı. Bir hafta kadar önce Chelsea karşısında da en iyi performans gösteren isimler onlardı. Ancak bu genç oyuncuların oynadığı pozisyonlar, Liverpool'un büyük paralar harcadığı bölgelerle kesişiyor. 120 milyon euro harcanan Barcola bekleneni veremedi, hücum hattında görev almasına rağmen etkisizdi."

Eleştirilerine sürdüren Carragher şunları kaydetti, "Buna karşılık, ondan çok daha genç olan oyuncular çok daha iyi bir performans sergiliyor. Orta sahaya baktığımızda ise Liverpool buraya doğrudan yüksek bonservis bedelleri ödememiş olsa da, bu yaz Ryan Gravenberch ve Szoboszlai gibi isimlere çok büyük sözleşmeler imzalattı. Gravenberch hafta sonu kadroya bile giremezken, bu akşam forma giyen Szoboszlai de pek iyi bir oyun ortaya koyamadı."

"CİDDİ BİR SORUN"

Liverpool için Carragher ayrıca, "Rakamların tam olarak ne olduğu önemli değil ancak ne kadar yüksek ücretler aldıklarını tahmin edebilirsiniz, üstelik genç oyuncuların bu isimlerin önüne geçmesi ciddi bir sorun teşkil ediyor. Kısacası mesele, paranın nereye harcandığıyla ilgili; görünen o ki Liverpool, parasını yeterince verimli bir şekilde kullanmamış." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.