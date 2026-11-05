Fenerbahçe maçı sonrası Jamie Carragher'dan Liverpool'a eleştiri

UEFA Şampiyolar Ligi'nde sezonun 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Liverpool'u geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin golleri Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi'den geldi.
Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, maçın ardından değerlendirmelerde bulunurken transfer ve kadro planlamasıyla ilgili eleştirilerde bulundu.
"ENDİŞE VERİCİ BİR TABLO ORTAYA ÇIKIYOR"
Jamei Carragher, maçın ardından CBS Sports'ta katıldığı yayında, "Bence bu durum, Liverpool'un sahip olduğu kadronun çok pahalı olmasına rağmen olması gereken seviyede olmadığını bir kez daha gösteriyor. Özellikle takıma yeni katılan bazı oyuncuları düşündüğünüzde, kulüp yönetimi adına endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor." dedi.
Carragher sözlerine şöyle devam etti, "Örneğin Trey Nyoni, bir diğer genç yetenek Rio Ngumoha ile birlikte Liverpool'un en iyi oyuncularıydı. Bir hafta kadar önce Chelsea karşısında da en iyi performans gösteren isimler onlardı. Ancak bu genç oyuncuların oynadığı pozisyonlar, Liverpool'un büyük paralar harcadığı bölgelerle kesişiyor. 120 milyon euro harcanan Barcola bekleneni veremedi, hücum hattında görev almasına rağmen etkisizdi."
Eleştirilerine sürdüren Carragher şunları kaydetti, "Buna karşılık, ondan çok daha genç olan oyuncular çok daha iyi bir performans sergiliyor. Orta sahaya baktığımızda ise Liverpool buraya doğrudan yüksek bonservis bedelleri ödememiş olsa da, bu yaz Ryan Gravenberch ve Szoboszlai gibi isimlere çok büyük sözleşmeler imzalattı. Gravenberch hafta sonu kadroya bile giremezken, bu akşam forma giyen Szoboszlai de pek iyi bir oyun ortaya koyamadı."
"CİDDİ BİR SORUN"
Liverpool için Carragher ayrıca, "Rakamların tam olarak ne olduğu önemli değil ancak ne kadar yüksek ücretler aldıklarını tahmin edebilirsiniz, üstelik genç oyuncuların bu isimlerin önüne geçmesi ciddi bir sorun teşkil ediyor. Kısacası mesele, paranın nereye harcandığıyla ilgili; görünen o ki Liverpool, parasını yeterince verimli bir şekilde kullanmamış." ifadelerini kullandı.
Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, maçın ardından değerlendirmelerde bulunurken transfer ve kadro planlamasıyla ilgili eleştirilerde bulundu.
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"ENDİŞE VERİCİ BİR TABLO ORTAYA ÇIKIYOR"
Jamei Carragher, maçın ardından CBS Sports'ta katıldığı yayında, "Bence bu durum, Liverpool'un sahip olduğu kadronun çok pahalı olmasına rağmen olması gereken seviyede olmadığını bir kez daha gösteriyor. Özellikle takıma yeni katılan bazı oyuncuları düşündüğünüzde, kulüp yönetimi adına endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor." dedi.
Carragher sözlerine şöyle devam etti, "Örneğin Trey Nyoni, bir diğer genç yetenek Rio Ngumoha ile birlikte Liverpool'un en iyi oyuncularıydı. Bir hafta kadar önce Chelsea karşısında da en iyi performans gösteren isimler onlardı. Ancak bu genç oyuncuların oynadığı pozisyonlar, Liverpool'un büyük paralar harcadığı bölgelerle kesişiyor. 120 milyon euro harcanan Barcola bekleneni veremedi, hücum hattında görev almasına rağmen etkisizdi."
Eleştirilerine sürdüren Carragher şunları kaydetti, "Buna karşılık, ondan çok daha genç olan oyuncular çok daha iyi bir performans sergiliyor. Orta sahaya baktığımızda ise Liverpool buraya doğrudan yüksek bonservis bedelleri ödememiş olsa da, bu yaz Ryan Gravenberch ve Szoboszlai gibi isimlere çok büyük sözleşmeler imzalattı. Gravenberch hafta sonu kadroya bile giremezken, bu akşam forma giyen Szoboszlai de pek iyi bir oyun ortaya koyamadı."
"CİDDİ BİR SORUN"
Liverpool için Carragher ayrıca, "Rakamların tam olarak ne olduğu önemli değil ancak ne kadar yüksek ücretler aldıklarını tahmin edebilirsiniz, üstelik genç oyuncuların bu isimlerin önüne geçmesi ciddi bir sorun teşkil ediyor. Kısacası mesele, paranın nereye harcandığıyla ilgili; görünen o ki Liverpool, parasını yeterince verimli bir şekilde kullanmamış." ifadelerini kullandı.