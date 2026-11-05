Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
3
Liverpool
2
Dün
BİTTİ
AEK Athens
2
Real Madrid
3
Dün
BİTTİ
Viking
4
Sabah FK
1
Dün
BİTTİ
B. Dortmund
2
Real Betis
1
Dün
BİTTİ
FC Porto
4
SSC Napoli
1
Dün
BİTTİ
PSV Eindhoven
1
Club Brugge
2
Dün
BİTTİ
RB Leipzig
2
M.City
3
Dün
BİTTİ
Slavia Prag
1
Arsenal
2
Dün
BİTTİ
Lens
1
Como
9
Dün
BİTTİ
Rennes
0
Olympiakos
0

Porto, Napoli'yi devirdi! İlk galibiyet geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Porto, sahasında Napoli'yi 4-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 05 Kasım 2026 00:55 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2026 01:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Porto, Napoli'yi devirdi! İlk galibiyet geldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Porto, sahasında İtalya temsilcisi Napoli'yi 4-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri Jan Bednarek, Gabri Veiga, Jakub Kiwior ve Samu Sainz kaydederken Napoli'nin tek golü Scott McTominay'den geldi.

PORTO, BEDNAREK İLE ÖNE GEÇTİ

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


Karşılaşmanın 11. dakikasında Porto öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Jan Bednarek, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Napoli, 43. dakikada beraberliği yakaladı. Savunmadan seken topu yakın mesafeden boş kaleye gönderen Scott McTominay, ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.

GABRI VEIGA SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren Porto, 71. dakikada öne geçti.

Santiago Gimenez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gabri Veiga, yerden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne taşıdı.

KIWIOR FARKI İKİYE ÇIKARDI!

Mücadelenin 80. dakikasında Porto farkı ikiye çıkardı.

In-Beom Hwang'ın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında yükselen Jakub Kiwior, kafa vuruşuyla topu sol alt köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

SON SÖZÜ SAMU SAINZ SÖYLEDİ!

Karşılaşmanın 90. dakikasında Porto penaltı kazandı.

Beyaz noktanın başına geçen Samu Sainz, topu ağlara göndererek farkı üçe çıkardı: 4-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Porto, Napoli'yi 4-1 mağlup etti.

PORTO İLK GALİBİYETİNİ ALDI!

Bu sonuçla Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Portekiz temsilcisi, organizasyonun 5. haftasında Feyenoord'a konuk olacak. Napoli ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.