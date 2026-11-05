Porto, Napoli'yi devirdi! İlk galibiyet geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Porto, sahasında İtalya temsilcisi Napoli'yi 4-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri Jan Bednarek, Gabri Veiga, Jakub Kiwior ve Samu Sainz kaydederken Napoli'nin tek golü Scott McTominay'den geldi.
PORTO, BEDNAREK İLE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 11. dakikasında Porto öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Jan Bednarek, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Napoli, 43. dakikada beraberliği yakaladı. Savunmadan seken topu yakın mesafeden boş kaleye gönderen Scott McTominay, ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.
GABRI VEIGA SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren Porto, 71. dakikada öne geçti.
Santiago Gimenez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gabri Veiga, yerden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne taşıdı.
KIWIOR FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Mücadelenin 80. dakikasında Porto farkı ikiye çıkardı.
In-Beom Hwang'ın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında yükselen Jakub Kiwior, kafa vuruşuyla topu sol alt köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.
SON SÖZÜ SAMU SAINZ SÖYLEDİ!
Karşılaşmanın 90. dakikasında Porto penaltı kazandı.
Beyaz noktanın başına geçen Samu Sainz, topu ağlara göndererek farkı üçe çıkardı: 4-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Porto, Napoli'yi 4-1 mağlup etti.
PORTO İLK GALİBİYETİNİ ALDI!
Bu sonuçla Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
Portekiz temsilcisi, organizasyonun 5. haftasında Feyenoord'a konuk olacak. Napoli ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.
PORTO, BEDNAREK İLE ÖNE GEÇTİ
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Karşılaşmanın 11. dakikasında Porto öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Jan Bednarek, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Napoli, 43. dakikada beraberliği yakaladı. Savunmadan seken topu yakın mesafeden boş kaleye gönderen Scott McTominay, ilk yarının skorunu belirledi: 1-1.
GABRI VEIGA SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren Porto, 71. dakikada öne geçti.
Santiago Gimenez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gabri Veiga, yerden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne taşıdı.
KIWIOR FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Mücadelenin 80. dakikasında Porto farkı ikiye çıkardı.
In-Beom Hwang'ın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında yükselen Jakub Kiwior, kafa vuruşuyla topu sol alt köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.
SON SÖZÜ SAMU SAINZ SÖYLEDİ!
Karşılaşmanın 90. dakikasında Porto penaltı kazandı.
Beyaz noktanın başına geçen Samu Sainz, topu ağlara göndererek farkı üçe çıkardı: 4-1.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Porto, Napoli'yi 4-1 mağlup etti.
PORTO İLK GALİBİYETİNİ ALDI!
Bu sonuçla Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
Portekiz temsilcisi, organizasyonun 5. haftasında Feyenoord'a konuk olacak. Napoli ise deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.