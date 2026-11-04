Türk Telekom Basketbol'a kötü haber

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın Alman oyuncusu Tim Schneider'in sağ el bileğinde kırık tespit edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Esenler Erokspor maçında sakatlanan Schneider'in, görüntüleme tetkikleri sonucunda, sağ elindeki pisiform kemikte kırık tespit edildiği belirtildi.
Alman basketbolcunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
Alman basketbolcunun tedavisine kulübün sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.
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