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Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran beraat etti!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran'ın yargılandığı davada mahkeme beraat kararı verdi. Saran hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı da kaldırıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 16:07
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran beraat etti!
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Sadettin Saran'ın yargılandığı davada karar çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı beraat kararı verildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KALDIRILDI

Mahkeme, beraat kararının yanı sıra Sadettin Saran hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirini de kaldırdı.



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