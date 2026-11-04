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Zafer Aktaş: "Toparlanmamız gerekiyor"

Yukatel Denizli Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, Bakken Bears maçını değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 12:47
Zafer Aktaş: 'Toparlanmamız gerekiyor'
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası G Grubu beşinci hafta maçında Danimarka'nın Bakken Bears ekibine 80-76 yenilen Yukatel Denizli Basket'te başantrenör Zafer Aktaş, top kayıpları ve ribauntlarda yaşanan sıkıntıların sonuca etki ettiğini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Aktaş, yazılı açıklamasında, FIBA Erkekler Avrupa Kupası ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde peş peşe oynadıkları karşılaşmaların, oyuncularını fiziksel açıdan zorladığını ifade etti.

Bakken Bears'ın kendilerinden daha enerjik ve dirençli bir oyun sergilediğini aktaran Aktaş, "20 top kaybı yaptık ve yine en önemli yerlerde ribauntları alamadık. Bu tür karşılaşmalarda bu hatalar sonucu doğrudan etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aktaş, takımın yoğun maç takvimi nedeniyle fiziksel açıdan zorlandığını, oyuncularının mücadelelerinden memnun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önemli pozisyonlardaki oyuncularım çok yorgun. Kazanmak için onları zorlamaya devam ediyorum. Onlar da sahada ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi biraz dinlenip yeniden toparlanmamız gerekiyor. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Bahçeşehir Koleji maçına hazır olmaya çalışacağız."

 



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